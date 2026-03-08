Adrian Bumbu
De ziua ta-mpletesc un mărţişor
din fire de iubire şi de dor
şi-acum ţi-l dau, căci pe acest pământ
eşti cântecul ce veşnic eu îl cânt.
În ochii tăi curg râuri cristaline
ce potolesc cu susurul lor lin
aleanul care zace azi în mine
şi-n orice om care-a trecut prin chin.
În părul tău au înflorit cireşii
ce ning acum cu mii de mărţişoare
poemele, ce ţi le-nchină-aleşii
sunt pentru tine tandră sărutare.
Eşti mamă, fiică, soră sau cumnată
bunică şi iubită viaţa toată
şi mult mai mult: eşti raza de lumină
la care toate florile se-nchină