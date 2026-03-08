Adrian Bumbu

De ziua ta-mpletesc un mărţişor

din fire de iubire şi de dor

şi-acum ţi-l dau, căci pe acest pământ

eşti cântecul ce veşnic eu îl cânt.

În ochii tăi curg râuri cristaline

ce potolesc cu susurul lor lin

aleanul care zace azi în mine

şi-n orice om care-a trecut prin chin.

În părul tău au înflorit cireşii

ce ning acum cu mii de mărţişoare

poemele, ce ţi le-nchină-aleşii

sunt pentru tine tandră sărutare.

Eşti mamă, fiică, soră sau cumnată

bunică şi iubită viaţa toată

şi mult mai mult: eşti raza de lumină

la care toate florile se-nchină