Sălajul, vizitat de premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a efectuat vineri o vizită în Sălaj. Liderul Guvernului a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, prefectul Claudiu Bîrsan și primarul municipiului Zalău, Florin Florian. „Am discutat despre proiectele noastre aflate în derulare, esențiale pentru fiecare dintre sălăjeni, despre provocările cu care ne confruntăm, indiferent de culoarea politică, și despre soluțiile concrete pe care le putem implementa pe termen scurt și mediu pentru a accelera dezvoltarea județului. Am subliniat importanța parteneriatului dintre Consiliul Județean Sălaj și toate primăriile din județ, în vederea derulării unor investiții de anvergură, cu beneficii reale pentru toți cetățenii. Voi rămâne mereu deschis la dialog și cred cu tărie că împreună suntem mai puternici! Guvernul României este un partener important în misiunea noastră de a construi un județ de care să fim mândri. Avem încredere că, prin colaborare și seriozitate, vom continua să ducem lucrurile înainte, în folosul cetățenilor”, a declarat președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu.

