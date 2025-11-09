Președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu: „Ar trebui să uităm de politică, de interese personale și să ne punem cu toții în slujba cetățenilor”

Unul dintre aspectele comentate de președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, cu ocazia marcării unui an din actualul mandat este cel referitor la colaborarea cu primarii de orașe și comune, dar și la măsurile ce trebuie luate pentru promovarea și dezvoltarea județului. „Ar trebui să uităm de politică, de interese personale și să ne punem cu toții în slujba cetățenilor. Nu sunt vorbe, sunt fapte și am demonstrat asta prin parteneriatele avute în derularea investițiilor. Consider că toți trebuie să fim serioși în abordarea atribuțiilor pe care vremelnic le avem și să dăm mână cu mână în beneficiul oamenilor. Eu cred că se poate și sper să se trezească toți, să ne dăm seama că nu este important ce facem de unul singur, ci rezultatul muncii noastre, a tuturor, în beneficiul comunității”, a declarat președintele.

