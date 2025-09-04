Prefectul, în control la Primăria Crișeni

Prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, a efectuat în această dimineață o vizită de lucru la Primăria comunei Crișeni. Această deplasare face parte dintr-un demers mai amplu al prefectului, de a vizita unitățile administrativ-teritoriale și de a evalua, la fața locului, modul în care administrația locală răspunde nevoilor comunității. „Comuna Crișeni are o situație atipică față de multe alte localități: se află într-un proces de dezvoltare accentuată, cu o populație în creștere și cu o platformă industrială de amploare, unde mediul de afaceri este într-o continuă expansiune. Această realitate generează atât oportunități de dezvoltare economică, cât și provocări pentru autoritatea locală, care trebuie să se adapteze la un ritm accelerat”, este o parte din mesajul prefectului cu ocazia acestei vizite. În cadrul discuțiilor purtate, prefectul a reafirmat sprijinul său pentru administrația locală din Crișeni și pentru toate primăriile din județ, subliniind că reforma administrativă, aflată în pregătire la nivel național, nu trebuie să afecteze capacitatea de a oferi servicii publice de calitate.

Share Whatsapp Email