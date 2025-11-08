Măsuri pentru prevenirea inundațiilor în Sălaj

În județul nostru s-a întrunit, zilele trecute, comisia ce a participat la acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor. Reprezentanți ai instituțiilor specializate au analizat situația infrastructurii hidrotehnice și nivelul de pregătire pentru gestionarea eventualelor fenomene meteorologice periculoase. Ulterior ședinței, comisia a desfășurat o amplă acțiune de control în teren, pe următorul traseu: Zalău (SGA Sălaj) – Zalău (ANIF Baraj Meseș) – Băbiu – Sălățig – Șărmășag – Vârșolț – Cizer – Horoatu Crasnei. Au fost verificate acumulările, barajele, cursurile de apă, precum și elementele de infrastructură cu rol în reducerea riscului de inundații. Instituția Prefectului – Județul Sălaj va continua monitorizarea atentă a zonelor vulnerabile și colaborarea cu instituțiile responsabile pentru a asigura siguranța cetățenilor și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență. Rezultatele verificărilor urmează să fie analizate pentru stabilirea unor eventuale riscuri.

