Intervenții la Popeni pentru prevenirea inundațiilor

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Sălaj au demarat lucrările de decolmatare și reprofilare a albiei râului Apa Sărată, în localitatea Popeni, comuna Mirșid. Derulate în parteneriat cu primăria, lucrările sunt executate cu ajutorul unui excavator pe șenile, pe un tronson de 3,5 kilometri, rezultând un volum de material aluvionar de peste 7.000 de metri cubi. Au fost realizate tăieri de coturi pentru adâncirea albiei și pentru creșterea capacității sale de transport. Prin aceste intervenții urmărim refacerea albiei și stabilizarea malurilor, reducând procesele de eroziune și asigurând, în același timp, protecția populației și a infrastructurii din zona riverană. Lucrările au un caracter preventiv și fac parte dintr-un program amplu de întreținere și protecție a cursurilor de apă la nivelul județului Sălaj.

