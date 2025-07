Centura Zalăului, până când?

Fix o lună mai este până la expirarea termenului avansat de fostul ministrul al Transporturilor, Sorin Grindeanu, căruia, constructorul i-a dat asigurări că lucrările se vor încheia cel mai probabil în luna august a acestui an. Bine, investiția trebuia finalizată în primăvara anului trecut. Aici ne referim la tronsonul doi al acestui drum. Nici nu mai știu când au început lucrările la primul tronson. Să tot fie 15 ani, poate chiar mai mult, nici nu mai contează. Se lucrează la această șosea ocolitoare de parcă ar avea 1.000 de kilometri. Nici vorbă! Șoseaua are mai puțin de 20 de kilometri. Nu mai zicem nimic. Așteptăm să vedem dacă lucrările se vor încheia luna viitoare. Cu ocazia vizitelor efectuate în Sălaj, Grindeanu a avertizat că nerespectarea termenelor stabilite se va lăsa cu sancțiuni. Așa cum am mai scris, am încercat să stau de vorbă și cu câțiva zălăuani, trecători, pentru a vedea ce părere au despre faptul că la această centură se lucrează de atâta amar de vreme. Mi-au lăsat impresia că nu le mai pasă, iar asta spune multe.

