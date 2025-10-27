Alexandru Tătar, cunoscut ca Sandu de la Pericei, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, după o grea suferință. Acesta a fost originar din comuna sălăjeană Pericei, însă în urmă cu câteva zeci de ani se stabilise la Oradea.

Cunoscut pentru pălinca sa de gutui, pe care i-a oferit-o în dar și prinţului Charles al Marii Britanii, în urma vizitei sale din 2013 în România, Alexandru Tătar a făcut parte și din PNȚCD în anii 90, fiind unul din primii membri ai filialei Bihor. Acesta a primit carnetul de membru chiar de la Corneliu Coposu.

Mândria pentru originile sale nu au încetat niciodată, promovându-și satul natal. De asemenea, Alexandru Tătar a inițiat construirea monumentului în formă ceapă, amplasat în curtea școlii din Pericei.

Anunțul trecerii la neființă a fost făcut duminică de nepotul său: „Într-o zi de 14 octombrie 2022 ai fost ultima data de la mormântul părinților tăi din Pericei. Ai vrut să mai vizitezi o dată și casa părintească… dar nu ți s-a permis. Ai spus atunci că, în dragul tău Pericei vrei să fii înmormântat. Azi, tot într-o zi de octombrie, îmi iau rămas bun de la tine dragă unchiule si rămân cu amintirea unui om cum rar am întâlnit”.

Alexandru Tătar a fost un sălăjean mândru de locurile natale și de identitatea strămoșilor: „Sandu De la Pericei am admirat la tine asumarea si curajul de a fi direct, am admirat mândria ta în a-ți promova localitatea de baștină și identitatea strămoșilor greco-catolici din Bădăcin și Pericei”.

Cei care l-au cunoscut își vor putea lua rămas bun de la el la slujba de stâlp oficiată de episcopul greco-catolic al Oradiei, PS Virgil Bercea.