Instituția Prefectului Sălaj continuă sesiunile de Q&A pentru sălăjeni

Instituția Prefectului Sălaj continuă seria sesiunilor de Q&A pentru sălăjeni. Acesta este un spațiu deschis, în care cetățenii au posibilitatea de a adresa întrebări, semnalări sau propuneri privind activitatea instituției și a serviciilor publice deconcentrate.

Sălăjenii interesați pot transmite toate acestea în secțiunea de comentarii a paginii de Facebook a instituției, în perioada 27-31 octombrie, în cadrul postării dedicate. Răspunsurile vor fi publicate ulterior în același loc, pentru a fi utile și vizibile unui număr cât mai mare de persoane.

Scopul acestei inițiative îl reprezintă consolidarea dialogului cu comunitatea locală și oferirea de răspunsuri clare la întrebările și preocupările locuitorilor din județ, sesiunea desfășurându-se în ultima săptămână a fiecărei luni.

Cât despre întrebările adresate, acestea trebuie să fie concentrate doar în sfera activității Instituției Prefectului și a atribuțiilor acesteia. Mai mult, nu sunt acceptate întrebări cu caracter politic. În ceea ce privește problemele individuale ce implică date sensibile, sălăjenii sunt invitați să contacteze reprezentanții instituției prin intermediul canalelor oficiale.