Volum postum semnat Daniel Hoblea

În cadrul celei de-a 15-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, va fi prezentată și cartea postumă semnată de Daniel Hoblea, „Sub semnul Cenaclului «Silvania». Cronici și alte texte literare”, volum apărut la Editura Caiete Silvane, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

La (un) capăt de drum. Cu bucurie

După „Po(h)eme de bucurie” (Caiete Silvane, 2021), „Zigzaguri” (Caiete Silvane, 2021) şi „Revanşa lucidităţii” (Caiete Silvane, 2022), cu volumul de faţă încheiem publicarea operei postume a colegului şi prietenului nostru Daniel Hoblea. Patru cărţi am reuşit să identificăm şi să edităm din arhiva poetului ce ne-a fost pusă la dispoziţie de familie. Nu vedem, deocamdată, poate pe termen lung, publicabilă corespondenţa (privată) a autorului, aflată şi aceasta în posesia noastră, precum şi un şir de traduceri, asupra cărora ar merita să-şi arunce ochii specialişti ai scrierilor tradiţionale. Dar şi aşa opinăm că seria de traduceri apărută e relevantă suficient pentru strădaniile lui D. Hoblea şi pe acest tărâm. A tradus din limba franceză: René Guénon, „Simbolismul crucii” (Aion, Oradea, 2003); Nikolai Berdiaev, „Despre menirea omului” (Aion, 2004); René Guénon, „Metafizică şi cosmologie orientală” (Herald, Bucureşti, 2005); „Marea Triadă” (Herald, 2005); „Demiurgul şi alte studii tradiţionale” (Herald, 2005); „Ezoterismul lui Dante” (Aion, 2005); „Stările multiple ale fiinţei” (Aion, 2006); „Introducere generală în studiul doctrinelor hinduse” (Herald, 2006); Frithjof Schuon, „Ochiul Inimii” (Herald, 2008); René Guénon, „Autoritate spirituală şi putere temporală” (Herald, 2010); „Simbolismul crucii” (Herald, 2012); „Stările multiple ale fiinţei” (Herald, 2012); „Ezoterismul creştin” (Herald, 2013); „Scrieri pentru Regnabit” (Herald, 2017), „Lumea modernă” (Herald, 2018). Amintim aici şi opera literară şi eseistică antumă: „Invazia formelor” (Zalmoxis, Cluj-Napoca, 1996); „Securea de diamant” (Caiete Silvane, Zalău, 2000); „Gâlceava himerelor” (Herald, Bucureşti, 2008); „Poemus” (Caiete Silvane, Zalău, 2011); „Gâlceava himerelor”, ediţie revizuită şi adăugită (Caiete Silvane, Zalău, 2015).

Cartea „Sub semnul Cenaclului Silvania” încheie aşadar, din perspectiva noastră, demersul de recuperare in memoriam a scriitorului, poetului, publicistului Daniel Hoblea, la Editura Caiete Silvane, editură pe care, de altfel, a slujit-o cu devotament. Puteţi citi aici cronici de cenaclu şi alte texte literare (sigur nu am putut identifica toate textele de acest fel apărute în presa locală sub semnătura lui): Daniel chiar a fost un cronicar al Cenaclului literar „Silvania”. Aşa cum puteţi observa, textele lui nu au fost simple procese verbale. Avea şi darul relatării jurnalistice. Pe lângă un dar tot mai absent în zilele de azi: citea cu foarte mare atenţie textele altora. Şi se bucura de bucuria celuilalt. La (un) capăt de drum, ne bucurăm şi noi. Cu speranţa că tot la Editura Caiete Silvane vom putea edita opera antumă şi postumă a lui Daniel Hoblea, într-o nouă serie, integrală. Convinşi că demersul nostru va fi benefic şi pentru generaţiile mai tinere, care vor putea, astfel, să descopere un gânditor şi un poet de excepţie.

Daniel Săuca