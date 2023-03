Sportul Şimleu a rămas fără antrenor înaintea play-out-ului

Situată pe ultimul loc în Seria a X-a, cu doar 11 puncte acumulate în 18 etape, Sportul Şimleu Silvaniei va avea o misiune foarte dificilă în play-out, pentru a evita retrogradarea în Liga a IV-a. Formaţia de la poalele Măgurii a rămas fără antrenorul Dănuţ Şomcherechi cu doar câteva zile înainte de începerea play-out-ului, tehnicianul din Baia Sprie luând decizia de a-şi rezilia contractul cu Sportul Şimleu.

„Ieri (luni, n.r.) am discutat cu domnul preşedinte, iar în această dimineaţă (marţi, n.r.) am semnat rezilierea contractului. A fost o perioadă grea la Şimleu Silvaniei, cu lipsuri şi neajunsuri, dar totul a depins de partea financiară, ca la orice echipă. Am avut un lot subţire atât din punct de vedere numeric, cât şi valoric, iar dacă mai apăreau şi câteva accidentări înaintea unui meci, situaţia deja devenea foarte delicată. Ne-am despărţit pe cale amiabilă şi le urez succes în play-out”, ne-a declarat Şomcherechi.

Antrenorul maramureşean consideră că salvarea de la retrogradare este greu de realizat dacă nu vor exista şi schimbări în lot. „Matematic, mai sunt şanse, dar le va fi greu să se salveze de la retrogradare. Nu poţi duce un campionat întreg cu 17 jucători. Eu le doresc, din suflet, să rămână în Liga a III-a, dar, repet, va fi foarte dificil”.

Preşedintele Şimleului, Lupo Scaba poartă deja tratative cu un alt antrenor, care, cel mai probabil, va fi pe bancă la meciul de sâmbătă cu SCM Zalău.

De cealaltă parte, antrenorul Dănuţ Şomcherechi se află în tratative avansate cu Minerul Ocna Dej, formaţie pe care zălăuanii o vor întâlni în etapa a doua a play-out-ului, tot pe teren propriu.