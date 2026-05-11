Un nou număr al revistei Caiete Silvane

A apărut ediția online a numărului 256 (mai 2026) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de joi, 14 mai.

În acest număr semnează: Khayal Rza, Poeme pentru „Caiete Silvane”, Viorel Mureșan, Un exercițiu de admirație, Imelda Chința, Haikuul – dinspre Orient spre Occident, Corina Știrb Cooper, Ultimul blues, poezie în memoria lui Radu Țuculescu, Adrian Lesenciuc, „Lebăda neagră” ca procedeu literar. Romanul ca „lebădă neagră”, Alexandru Jurcan, Îndoiala și penele agresive, Marcel Lucaciu, Hipnoza vârstelor, Gheorghe Glodeanu, Caietele macedonskiene, Menuț Maximinian, Poezia lucidității contemporane, Teodor Sărăcuț-Comănescu, „Vorbire” vs. „rostire” în Încet, foarte încet, de Daniel Săuca, Eugen Barz, O poezie a încetinirii, Mihaela Meravei, Poezia erosului și anatomia ființei vulnerabile, Gheorghe Moga, Izvorniță, Viorel Gh. Tăutan, Jibou – târgușorul cu artiști (Scriitori, muzicieni, pictori, actori), Corina Știrb Cooper, interviu cu Viorel Mureșan: Poezia este spațiul de joacă al unui copil, Loredana A. Știrbu, Despre Lumini care iartă și vindecă, Alice Valeria Micu, În căutarea timpului oprit (III), Alexandru-Bogdan Kürti, Petre Dulfu și Sălajul, Corina Știrb Cooper, „A fost o experiență cu adevărat uimitoare”, Festivalul Internațional „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry”, Poeme de Balázs F. Attila, Alexis Bernaut, Sanjay Borude, Kazimierz Burnat, Böszörményi Zoltán, Alejandro Cortés González, Egyed Emese, Miljan Guberinić, Halmosi Sándor, Christopher Okemwa, Pethő Lorand, Adrian Popescu, Yorlady Ruiz, traduceri de Corina Știrb Cooper, Ildikó Gábos-Foarță și Balázs F. Attila, Marin Pop, Din activitatea politică și parlamentară a lui Victor Deleu. Contribuția la adoptarea legilor Poliției și Jandarmeriei, Bogdan-Ștefan Mierloi, Doliu și practici comemorative în Sălajul interbelic, Versuri de Mihai Popa, Poeme de Viorica Mureșan, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța, Simone Györfi, Artă în credință, Sandu Frunză, Sonetele noului Ecclesiast, Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Parque Lezama (2026), Daniel Mureșan, Cronica discului, Gong – Bright Spirit, Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Gh. Tăutan, Malaxorul de mai, Omagiații lunii mai (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), Arca poeziei, Robert Frost, Am făcut cunoștință cu noaptea, traducere de Victor Felea, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a.

M. S.