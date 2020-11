Soclul statuii lui Wesselenyi zace în continuare nereabilitat, deși termenul inițial de execuție a expirat de șapte luni

Justificări lipsite de argumente robuste, ridicări din umeri, imposibilitate de deplasare în teren, condiții meteo nefavorabile etc. Motivele pentru care un soclu de statuie, pentru că despre atât este vorba, nu a putut fi reabilitat nici la 13 luni de la începerea lucrărilor, curg din toate părțile, fiecare justificând situația după cum știe ori dorește. Concluzia? Zălăuanii stau cu un șantier deschis în urmă cu 13 luni, în centrul istoric al municipiului, punctul zero al Zalăului, iar lucrările efectuate până în prezent sunt exact cele pe care le puteți vedea în fotografia făcută ieri, 9 noiembrie. Mai mult decât atât, deși proiectul inițial prevedea reabilitarea întregii zone, deci nu doar a acestui soclu, până la urmă acestea se vor limita doar la înlocuirea unor plăci de pe soclul (inclusiv treptele) acestui monument și nimic mai mult. Chiar și așa, nici executantul lucrării, nici autoritățile care se complac în această situație și ridică mereu din umeri, nu reușesc, la peste un an de la începerea acestor lucrări, să înlocuiască câteva dale de piatră și să redea acest monument spațiului urbanistic din centrul istoric, prelungind la nesfârșit termenele pentru această lucrare a cărei “complexitate” o puteți detecta fiecare.

Lucrarea trebuia să fie gata la debutul pandemiei

Lucrările de reabilitare la Grupul statuar “Wesselenyi” din centrul municipiului Zalău, care au avut ca prim termen de finalizare luna aprilie a acestui an, fiind apoi prelungite până în 6 noiembrie, au un nou termen de finalizare: 5 decembrie. Dacă primul termen de finalizare a lucrărilor a fost decalat din motive meteorologice, respectiv “perioada ploioasă din cursul lunilor iunie și iulie”, cel de-al doilea este decalat din cauza… pandemiei. Cel puțin asta informează reprezentanții Primăriei Zalău. Potrivit acestora, execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții “Restaurare soclu la Monumentul Wesselenyi din municipiul Zalău, inclus în lista monumentelor istorice emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cod: SJ-III-m-B-05151” este în etapa de finalizare, iar în prezent se lucrează atât în șantier, cât și la finalizarea documentației necesare în vederea pregătirii recepției la terminarea lucrărilor. “Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern 856/2020 din 14 octombrie privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie, dar şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, precum și Ordinul numărul 3577/831/2020 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă executantul lucrărilor – Dimeny Granit Crasna a întâmpinat probleme în executarea lucrărilor. De asemenea, ca urmare a situație generate de Covid-19, respectiv starea de urgență și starea de alertă decretate pe teritoriul României, proiectantul nu a putut efectua vizite în teren, la solicitarea executantului lucrărilor, pentru întocmirea dispozițiilor de șantier necesare pentru finalizarea lucrărilor”, au precizat reprezentanții Primăriei Zalău. Astfel, societatea din Crasna a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 30 de zile, respectiv din 6 noiembrie 2020 până în 5 decembrie 2020, iar printr-un act adițional la contractul de lucrări s-a aprobat prelungirea duratei executării lucrărilor cu 30 de zile, respectiv decalarea termenului de finalizare a lucrărilor de la data de 6 noiembrie 2020 până la data de 5 decembrie, deși e greu de crezut că lucrările vor fi gata peste trei săptămâni, având în vedere stadiul în care se găsesc acum.

Trecut-au lunile, degeaba!

Începând cu data de 27 septembrie 2019, Grupul Statuar “Wesselenyi” din centrul municipiul Zalău a intrat într-un amplu proces de reabilitare. Atunci, în urmă cu mai bine de un an, s-a anunțat că investiţia, respectiv lucrările de reabilitare, în valoare de 400.570 de lei, se realizează cu bani de la bugetul local de firma Dimeny Granit din Crasna. Ordinul de începere a fost emis în data de 10 septembrie 2019, durata contractului fiind de șase luni. Valoarea contractului este de 476.702 de lei TVA inclus. Contractul cuprinde următoarele: lucrări de rezistență, respectiv restaurare postament, lucrări în jurul postamentului, lucrări de reabilitare postament, dar şi lucrări de restaurare și reabilitare componente din piatră. Grupul statuar “Wesselenyi” din municipiul Zalău este inclus în lista monumentelor istorice emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului National, cod: SJ-III-m-B-05151. De precizat este faptul că grupul statuar “Wesselenyi” este opera sculptorului Fadrusz János (1856 – 1903). Acesta a fost inaugurat în urmă cu 118 ani, în anul 1902, şi îl reprezintă pe baronul Wesselényi Miklós – fiul (1796 – 1850) și pe ciobanul român Samson Pop din Rona, de lângă Jibou.

Foto: Magazin Sălăjean