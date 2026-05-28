Simion Bărnuțiu a fost omagiat la Monumentul de la Gorgana

La împlinirea a 162 de ani de la trecerea în eternitate a ilustrului cărturar și ideolog pașoptist, la Monumentul de la Gorgana a avut loc joi o manifestare omagială ce a reunit oficialități, cadre militare, preoți, profesori și numeroși elevi.
Evenimentul a debutat cu sosirea alergătorilor Ștafetei Invictus, care au unit simbolic Bocșa natală cu locul în care Bărnuțiu a trecut la cele veșnice.
Un moment de o deosebită semnificație l-a reprezentat prezența la comemorare a doi înalți ierarhi – Preasfințitul Părinte Virgil Bercea, Episcopul Greco-Catolic de Oradea și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Ortodox al Sălajului – reflectând unitatea în cuget și rugăciune a comunității.
După slujba Parastasului, oficiată de PS Virgil Bercea, alături de un sobor de preoți și Corul Schola Cantorum al Seminarului Teologic Greco Catolic Oradea, au luat cuvântul cei doi episcopi, care au transmis mesaje de o profundă încărcătură spirituală și istorică, precum și părintele Cristian Borz din Bădăcin, care a evocat viața, activitatea și sacrificiile marelui patriot sălăjean.
Manifestarea a continuat cu momentul artistic susținut de elevii Luca Rafael Borz, Nicholas Pop și Giorgiana Maria Creț de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, respectiv Maria Hosu și Ștefan Criste de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Zalău.
La final au fost depuse coroane de flori în memoria celui care rămâne un simbol al demnității și libertății neamului nostru.
M. S.