Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Neogas Grid S.A.

prin Source Inst Al Gass S.R.L. cu sediul în Bucureşti, sector 1, strada Vasile Alecsandri, nr. 4, strada Constantin Daniel, nr. 11, clădirea A, zona 1, et. 2, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

„Extindere reţea distribuţie gaze naturale medie presiune PE100 SDR11, oraşul Şimleu Silvaniei, judeţ Sălaj”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei şi în localitatea Cehei, străzile: Mihail Sadoveanu, parţial DJ 110B, General Stelian Popescu, Ialomiţei, Plopilor, Cotnari, Drum Vicinal (în continuarea străzii Stadion) şi strada Cehei, identificate în domeniul public străzi: CF 55668 (str. Mihail Sadoveanu), CF 56352 (str. Cehei), CF 55121 (DJ110B), CF 55647, CF 55845 (drum vicinal „păşune, rezervoare de apă”).

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul DJM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0900 – 1400, vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro. și la sediul titularului din Bucureşti, sector 1, strada Vasile Alecsandri, nr. 4, strada Constantin Daniel, nr. 11, clădirea A, zona 1, et. 2, în zilele de luni până vineri, între orele 0800 – 1600.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a DJM Sălaj: office@djmsj.anmap.gov.ro.