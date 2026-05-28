De ce tot mai mulți jucători la cazino aleg metode de plată cash, fără bancă

România traversează de câțiva ani un paradox interesant. Pe de o parte, aplicațiile de mobile banking, plățile contactless și portofelele digitale sunt mai populare ca niciodată. Pe de altă parte, numerarul continuă să domine anumite obiceiuri de consum ale românilor, mai ales pentru unele segmente de vârstă, de exemplu cumpărăturile zilnice, plata utilităților, transportului și serviciilor de divertisment. Se pare că în țara noastră chiar se aplică sloganul celebru „cash is king”, dar oare de ce?

Aceeași tendință poate fi observată inclusiv în industria jocurilor de noroc online. Deși cazinourile online investesc masiv în integrarea cu soluții fintech moderne ca Revolut sau portofele electronice de tip Skrill și NETELLER, un număr tot mai mare de jucători caută alternative ce pot fi folosite fără cont sau card bancar. Pentru mulți dintre ei, motivația este lesne de înțeles – mai multă confidențialitate, un control mai bun al bugetului și evitarea blocării tranzacțiilor către site-urile de jocuri de noroc pe care unele bănci încă o fac.

Numerarul, o metodă de plată ce încă își menține popularitatea, inclusiv la cazino

Conform datelor publicate de Banca Națională a României și de European Central Bank, numerarul reprezintă în continuare una dintre cele mai utilizate metode de plată în Europa de Est, iar România se află constant printre țările cu cel mai ridicat procent de tranzacții cash în segmentul retail. În mediul rural și în orașele mici, plata în numerar este dominantă inclusiv în 2026, iar acest comportament se transferă natural și către sectorul de gambling și betting online.

În plus, mulți jucători preferă să nu își asocieze cardul bancar cu platformele de cazino, ci să separe aceste tranzacții de cele obișnuite, cum ar fi plata facturilor. În ultimii ani, tot mai multe bănci europene au introdus filtre automate pentru tranzacțiile către operatorii de jocuri de noroc, iar anumite plăți pot fi întârziate, blocate sau marcate pentru verificări suplimentare. Drept rezultat, voucherele preplătite și alte soluții pe bază de cash au devenit metode de plată alternative din ce în ce mai apreciate.

Cele mai populare metode de plată cash folosite de jucătorii români

În prezent, piața locală oferă mai multe soluții prin care jucătorii pot depune bani la cazino fără să folosească un card sau cont bancar. Unele funcționează prin vouchere preplătite, altele prin rețele de terminale SelfPay sau prin depuneri fizice în agenții. Aceste soluții sunt ideale mai ales pentru jucătorii din mediul rural, care nu dețin deloc un cont sau un card bancar, dar și pentru alte categorii de persoane care doresc o experiență de joc confidențială.

Paysafecard – liderul plăților cash online

Paysafecard rămâne cea mai populară metodă de plată cash utilizată pe platformele de cazino și pariuri sportive online din România. Sistemul funcționează simplu – jucătorul cumpără un voucher preplătit dintr-un punct de vânzare fizic și primește un cod PIN de 16 cifre, care poate fi folosit ulterior pentru depuneri online.

În România, voucherele Paysafecard sunt disponibile în sute de mii de locații, inclusiv benzinării, supermarketuri, magazine, sedii ale Poștei Române etc. Valorile minime pornesc de la 20 RON și pot ajunge până la 200 RON per voucher (fără înregistrare) și 4,000 RON (cu înregistrare).

Popularitatea metodei vine în principal din trei avantaje, anume faptul că nu necesită card bancar, tranzacțiile sunt procesate instant iar jucătorul își poate controla foarte ușor bugetul, întrucât poate paria doar suma listată pe voucher.

Okto.Cash și rețeaua SelfPay – digitalizare fără bancă

O altă soluție care a crescut semnificativ în ultimii ani este Okto.Cash. Metoda funcționează prin integrarea cu terminalele SelfPay, rețea care numără peste 24.000 de puncte de plată la nivel național.

Depunerile prin Okto.Cash sunt foarte rapide și implică următorii pași:

Intri în secțiunea „Depunere” a cazinoului online și selectezi metoda OKTO.CASH

Alegi suma pe care dorești să o depui în contul de joc

Platforma generează automat un cod unic de plată sau un cod QR

Mergi la cea mai apropiată stație SelfPay sau PayPoint parteneră

Scanezi codul QR sau introduci manual codul primit de la cazino

Introduci numerarul în terminal și confirmi tranzacția

Fondurile sunt creditate aproape instant în contul tău de jucător

Principalul avantaj al sistemului este accesibilitatea. În România există terminale SelfPay inclusiv în localitățile mici, unde accesul la servicii bancare poate fi limitat, dar și în centre comerciale, galerii sau supermarketuri.

Depunerea cash în agenții

O mare parte dintre operatorii licențiați de cazino și pariuri sportive au și prezență fizică în România prin intermediul sălilor de jocuri. Așadar, în cazul acestora, depunerile în agenții continuă să fie o opțiune populară și preferată de unii jucători. În practică, tot ce trebuie să faci este să prezinți username-ul contului și buletinul, alături de suma cash pe care vrei să o depui. Banii vor fi creditați instant pe platforma online.

Acest model este preferat în special de jucătorii mai în vârstă, dar și de persoanele care nu utilizează mobile banking sau nu dețin carduri bancare. În plus, România încă are una dintre cele mai dense rețele de agenții de pariuri și săli de jocuri din Europa de Est, astfel că această metodă rămâne foarte accesibilă.

De ce evită unii români plata cu cardul la cazino?

Motivul nu este întotdeauna lipsa accesului la servicii bancare. În multe cazuri, jucătorii aleg intenționat metodele cash. Numeroase studii de comportament al consumatorului arată că jucătorii tind să cheltuiască mai mult atunci când folosesc cardul bancar spre deosebire de numerar. Plata cash creează o percepție mai clară asupra banilor utilizați și poate preveni depășirea bugetului alocat.

Un alt motiv important este confidențialitatea. Tranzacțiile efectuate prin card sau cont apar în extrasul bancar și pot fi analizate de bancă sau de alte instituții financiare. În schimb, voucherele preplătite oferă un grad mai mare de discreție.

Mai departe, anumite instituții financiare pot restricționa temporar tranzacțiile către operatori de gambling sau pot solicita verificări suplimentare. Metodele cash elimină o mare parte din aceste probleme.

Spre final, trebuie să menționăm și faptul că nu toți jucătorii sunt familiarizați cu aplicațiile fintech sau cu portofelele electronice. Pentru mulți români, plata cash rămâne cea mai simplă și familiară alternativă.

Vor continua plățile cash să domine și în viitor?

Deși digitalizarea avansează rapid, specialiștii estimează că numerarul va continua să joace un rol important în România mulți ani de acum înainte. Metodele hibride, unde jucătorul depune cash, dar joacă online, devin tot mai populare. Operatorii licențiați investesc constant în astfel de soluții întrucât răspund unui comportament de consum specific pieței locale. Soluții ca Paysafecard, Aircash sau Okto.Cash demonstrează că numerarul și tehnologia nu se exclud reciproc, ci chiar se completează.