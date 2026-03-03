Școala Populară de Arte și Meserii vă invită la spectacol

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Școala Populară de Arte și Meserii organizează joi, de la ora 17, în sala „Porolissum”, Producția dedicată Zilei Internaționale a Femeii.
Participă:
– Clasele de muzică clasică coordonate de prof: Oxana Străistaru, Adina Gal, Alexandru Chiroșca, Aris Petreuș, Vasile Soran, Florin Zaha, Ionuț Albert, Daniel Ilieș, Sergiu Chirilă;
– Clasa de muzică ușoară coordonată de prof. Sergiu Chirilă;
– Art Band-ul Școlii Populare de Arte și Meserii coordonat de prof. Sergiu Chirilă.
– Expoziția claselor de pictură coordonate de prof. Rodica Pojar și Anamaria Opriș.
Intrarea este liberă.
M. S.