Sălajul acum o sută de ani (XXVII)

* Plin de jafuri la gara din Jibou. Călătorii acuză administrația gării că lipsește iluminatul.

* Se scumpește cafeaua. Comercianții apelează la înlocuitori, deci nechezolul nu era invenția comuniștilor.

* La Dioșod sunt sfințite noile clopote ale bisericii reformate. Biserica a fost neîncăpătoare.

* Adunarea Notarilor din Sălaj a avut loc la Zăuan, unde s-a iscat un scandal. Prefectul și-a anunțat prezența, dar a întârziat vreo patru ore. Notarii Bartha Mihai din Doh și Vida Gheorghe din Cizer au acuzat conducerea Adunării de servilism. Molnar Gheorghe, vicepreședintele asociației, a spus despre cei doi că erau beți.

* Cetățeanul austriac Kuzel Iuliu, inginer la Serviciul de Poduri și Șosele Zalău, solicită dispensă de timp pentru primirea cetățeniei române.

* Școala Secundară de Fete din Zalău își schimbă denumirea în Liceul de Fete.

* La începerea noului an școlar, în Sălaj s-au înscris 38.672 de elevi. Nu era rău.

* Creditul Funciar Agricol își deschide bancă la Șimleu. Președinte era prefectul Iulian Domșa. Atunci nu erau probleme de incompatibilități.

* Ministerul de Interne anulează licitația pentru reparațiile la clădirea Prefecturii din Zalău. Se pare că s-au constatat matrapalzâcuri.

* Se publică lista cu cele mai bune școli inspectate la început de an școlar: Buciumi, Cehu Silvaniei, Jibou, Bălan, Pria și Treznea.

Daniel Mureșan