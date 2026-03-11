Sălajul acum o sută de ani (XLVI)

* Ziarul Meseșul din Zălau intră în proprietatea Despărțământului „Astra”.

* Sfaturi pentru cititorii ziarului Meseșul: nu lăsați copiii să fie sărutați; după ce ați mâncat, odihniți-vă; spălați-vă înainte de masă; mestecați bine mâncarea înainte de a o înghiți.

* Leontin Ghergariu începe demersurile pentru înființarea unui muzeu al Sălajului.

* Despărțământul sălăjean al „Astrei” dorește ridicarea unei troițe la Guruslău.

* Un articol din ziarul Meseșul ne spune că vaca ce dă lapte bun are capul mic, coarne lucii, urechi mari și părul din urechi rar și mătăsos.

* Despărțământului „Astra” trimite abecedare gratuite școlilor sălăjene.

* Dr. Nicodim Cristea este ales noul președinte al Despărțământului „Astra”.

* Primarul Ioan Silaghi din Valcău anunță că a modernizat oborul și că nu se percepe nicio taxă pentru vânzători.

* Gheorghe Michalcea, noul primmedic al județului, își ia postul în primire.

* Profesorul Gheorghe Matieșanu este ales membru corespondent al Universității din Dijon – Franța.

* Lipsă de învățători în Șimleu, Cehu Silvaniei, Crasna, Agrij, Babța, Ban, Bocșa, Bocșița, Camăr, Cehei, Dumuslău, Marca, Țigani (Crișeni) și Valcău.

* Firma Tișchler, Dobai & Tulogdi deschide un modern magazin de mobilă la Zălau.

* Marfă nouă la Cooperativa „Albina”: caș Goni, salam de Sibiu, unt de Lona, mantale de cauciuc și cognac franțuzesc.

Daniel Mureșan