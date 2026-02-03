Sălajul acum o sută de ani (XLIII)

* Elena Pop Longin, vicepreședinta Uniunii Femeilor Române, ține la Șimleu o interesantă conferință despre portul românesc și industria de casă.

* Doi săteni din Husia au trecut Someșul înghețat, dar pe la mijloc gheața s-a rupt. Nu au mai fost găsiți.

* Se organizează licitație la Spitalul din Zălau pentru aprovizionarea cu pâine, lapte și carne. Garanția de participare cică se va anunța în ziua licitației. Comercianții sunt revoltați.

* Tânărul judecător Silviu Miclea moare subit la doar 27 de ani. Zălăuanii îl considerau eminența cenușie a judecătorilor.

* Primăria Zălau anunță că se interzice spălarea trăsurilor, carelor și automobilelor la fântânile arteziene din oraș. Se aplică amenzi drastice.

* La ședința primăriei zălăuane se constate că mulți locuitori și-au curățat trotuarele cu barosul sau cazmaua, provocând stricăciuni. Se interzice acest lucru, fiind permisă doar sarea.

Daniel Mureșan