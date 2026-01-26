Sălajul acum o sută de ani (XLII)

* Banca Națională anunță că vechile bancnote de 500 de lei rămân în circulație până la sfârșitul anului.
* Trupa clujeană de operetă condusă de Stănescu Cerna revine la Zălau. Biletele se vând ca pâinea caldă.
* Maria Duca, vicepreședinta Societății de Cruce Roșie, vizitează Șimleul și Periceiul, localități grav afectate de inundații. Sunt donați 90.000 de lei pentru cei năpăstuiți.
* Orfelinatele din Sălaj trec în subordinea Tribunalelor. Ciudată decizie.
* După inundațiile cauzate de topirea zăpezilor, vine iar gerul. Greu an…
* Noua Lege Administrativă prevede ca pe lângă primar să funcționeze și un secretar al primăriei. Comunele în care funcționează un notar, acesta va fi și secretar.
* Pentru concursul de contabil-șef al Primăriei Zălau nu s-a înscris nimeni.
* Taxele zălăuanilor sunt stabilite la nivel maxim. Recunoașteți asemănarea?
* Zălăuanii care au teren lângă poligonul militar sunt revoltați de stricăciunile cauzate de soldați. Batalionul spune că așa e la armată.
* La Cehu Silvaniei urmează să fie construit un pod. La licitație se înscriu zeci de firme.
* Firma fraților Szercsanyi își deschide la Zălau service pentru mașinile agricole.
Daniel Mureșan
