Sălajul acum o sută de ani (V)

* Ziarul „Meseșul” informează că cei care se vor muta și nu vor anunța primăria, vor rămâne fără locuință. Lege, nu glumă!

* Camera de Comerț anunță că nu se mai primesc calfe la lucru decât cu acte în regulă și cu serviciul militar satisfăcut. Calfele angajate se vor anunța la Poliție.

* Episcopia greco-catolică organizează pelerinaj la Roma. 10 – 14.000 de lei. Scump, nu aveau curse low-cost pe vremea aceea…

* Tot „Meseșul” trage un semnal de alarmă asupra sporirii curviei. Se spune că tinerii nu mai sunt evlavioși, vor doar distracție și băutură. Zice-se că de la ruși vine moda. Cică e plin de sifilis și franț.

* La Cățelul Unguresc (Meseșenii de Jos) are loc licitația pentru domeniul de vânătoare. Câștigătorul va avea terenul pentru șase ani.

* Ziarul „Szilágyság” critică proiectul noii Legi a Educației Publice ce îngrădește accesul minorităților la educație.

* Se pregătește Balul Colegiului Wesselenyi, unde biletul de intrare costă 100 de lei/familie.

* Episcopul refomat Karoly Nagy critică la Zalău proiectul noii Legi a Educației Publice.

* Clubul Fetelor Evreiești din Zalău țin o seară dansantă la hotelul Ridval.

* Camera de Comerț și Industrie Cluj organizează cursuri pentru ucenicii din Zalău. De data aceasta sunt vizați croitorii.

* Mare bal mare la Cazinoul Unio din Jibou. A cântat Maria Gyorgy, Janos Hering, Dregan Sivia și Karoly Platz. S-a pus în scenă piesa americană de teatru „Going to The Opera”.

* Prefectura informează că tinerii întreținători de familie sunt scutiți de armată. Doar că trebuiau să se prezinte cu 12 acte doveditoare. La fel ca birocrația de azi.

Daniel Mureșan