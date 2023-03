Sălăjenii, așteptați la expoziția „Prezent și trecut – Infrastructură și Arheologie”

Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău invită publicul la expoziția foto-documentară „Prezent și trecut – Infrastructură și Arheologie”. Aceasta are loc la Value Centre și poate fi vizitată până la finalul lunii aprilie. „În cadrul expoziției foto-documentare <<Prezent și trecut – Infrastructură și Arheologie>> vă propunem un rezumat al cercetărilor arheologice întreprinse de către colegii noștri pe sectorul sălăjean al Autostrăzii Transilvania, un demers de popularizare a ceea ce înseamnă salvarea istoriei locale mediată de realizarea amplelor lucrări de infrastructură. Puteți regăsi informații cu privire la preistoria Sălajului, artefacte impresionante scoase la lumină de către arheologi sau atestarea în premieră a unor civilizații preistorice pe teritoriul județului”, a precizat dr. Corina Bejinariu – managerul MJIA Zalău. Activitatea este o continuare a expoziției temporare organizată la MJIA Zalău, unde au fost expuse și cele mai interesante artefacte descoperite în timpul săpăturilor. Expoziția este a doua din seria manifestărilor de acest gen propusă pentru vizitatori. Prima expoziție foto-documentară care a marcat începutul colaborării instituței de cultură cu centrul comercial a fost „Zalău 550” prin intermediul căreia au fost prezentate aspecte ale istoriei orașului nostru, pornind de la acordarea statutului de târg – oppidum Zylah – de către regele Matia Corvin, prin care se garanta autonomie economică noului oraș. Tot la Zalău Value Centre s-a oferit publicului, de 8 Martie, expoziția de realitate virtuală „Frumusețe și sacralitate în epoca romană” – o călătorie în timp prin care s-a dorit celebrarea femeii de ziua ei, punând în valoare piese din colecțiile muzeului a căror frumusețe merită să fie descoperită. În perioada imediat următoare, tot în centrul comercial, reprezentanții MJIA Zalău vor susține o activitate de de educație muzeală dedicată copiilor. În 26 martie, între orele 10 -13, vor porni „În aventură cu Țițiruș”, descoperind povestea pisoiului pictorului Ioan Sima și vor lucra cu cei mai tineri dintre prietenii muzeului în cadrul unui atelier de pictură.

