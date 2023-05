Revista Caiete Silvane – nr. 220

A apărut ediția online a nr. 220 (mai 2023) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

În acest număr puteți citi: Paul Farkas (Ferestrele lui Lucăcel, larg deschise despre orizonturile culturii românești), Viorel Mureșan (Vocile antologiei), Imelda Chința (Phidelia – ars amandi), Alexandru Jurcan (Cuiele lui Isus), Gheorghe Glodeanu (Fructele hârtiei), Marcel Lucaciu (Neliniști răzlețe III), Menuț Maximinian (Sus literatura!), Gheorghe Moga (A atinge cu vorba), Carmen Ardelean (Tentația confesiunii), Doina Ira-Tăutan (Fata Măriuței), Silvia Bodea Sălăjan (Acum și centrum mundi), Alice Valeria Micu (Scrisoare dragă), Un nou roman de Florin Horvath, Viorel Gh. Tăutan (Vecin cu Președintele), Alexandru-Bogdan Kürti (Timișoara 2023: Promovarea diversității în cultură), Corina Știrb Cooper (Mică statuie metaforică lui Lucian Perța), Versuri de Iris Király însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța, Poeme de Radu Chiorean, Versuri de Liliana Bădărău, Ioan-Vasile Bulgărean și Vasile Hatos, Expoziție Ex Libris Balajti Károly, Mirel Matyas (Cutia cu amintiri 4), Daniel Săuca (27 de scriitori sălăjeni), Marin Pop (Centenarul dezvelirii monumentului lui George Pop de Băsești), Daniel Hoblea (Sub semnul Cenaclului «Silvania»), Vasile Burja (Iuliu Maniu și alegerile de la Vinț pentru Parlamentul din Budapesta), O nouă carte de proză scurtă la Editura „Caiete Silvane” (Sosia – șase narațiuni amenințând să devină roman/e)” de Viorel Gh. Tăutan, Un nou supliment al revistei „Caiete Silvane”: Viorel Gh. Tăutan – 80, Alexandru-Bogdan Kürti (Presa actuală, încotro?), A apărut ediția revizuită a cărții „Bocșa – satul meu între document și poveste”, Ioan F. Pop – Texte de trecut (in)existența, Simona Ardelean-Samanta (Filmografiile Simonei, Green Sea – 2020), Daniel Mureșan (Cronică de festival, Prognosis London), Malaxorul de mai, Omagiații lunii mai (din baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj),