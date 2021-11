RAFTUL CU CARTE – O profeție: DOOM 3 va fi „Cartea anului 2021”

Motto: „E minunat, emoționant și înălțător că avem, de 8 ani încoace, o <<Zi a Limbii Române>>. Dar ar fi și mai minunat dacă ne-am deprinde să credem că fiecare zi a anului e o zi a limbii române…” (Irina Petraș, critic literar, eseistă, editor român )

Ca pătimaș al „Galaxiei Gutenberg” (lumea cărții tipărite), îmi permit să fac publică o prevestire în legătură cu volumele editate în 2021. Sunt convins că, cel puțin în domeniul lingvisticii, DOOM 3 va fi aleasă „Cartea anului 2021”. Pariez pe ceva ce nu există? Nicidecum. În aceste zile, am aflat că în luna noiembrie va ieși de sub tipar DOOM 3. Fericita veste ne-a fost transmisă de către doamna Adina Dragomirescu, director al Institutului de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, într-un interviu publicat pe site-ul Edupedu.ro. Cea de-a treia ediție a acestei lucrări este deja la editură și va ajunge în librării cel mai probabil în luna noiembrie.

Pentru o bună și corectă informare a cititorilor acestei publicații sălăjene, mai ales pentru cei nefilologi, dar iubitori ai cuvântului tipărit, voi oferi câteva explicații legate de acest eveniment editorial-DOOM 3. Conform Legii privind organizarea și funcționarea Academiei Române nr.752/2001, în România forul care „se îngrijește de cultivarea limbii și stabilește regulile ortografice obligatorii” este Academia Română. Aceasta, prin Institutul de Lingvistică, a elaborat o lucrare ce sintetizează normele privind scrierea și rostirea corectă a cuvintelor în limba română. Ea se numește DOOM. Prima ediție a apărut în 1982, a doua în 2005, iar acum , în 2021, cea de-a treia.

Ce este DOOM? Acest acronim (cuvânt format din prima sau primele litere ale cuvintelor dintr-o expresie/sintagmă dintr-un titlu) înseamnă: „Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române”. El este un dicționar normativ, adică statuează felul în care se utilizează corect limba română și care sunt cuvintele ce fac parte din bagajul oficial al limbii române. Ortografia cuprinde ansamblul de reguli care normează scrierea corectă a cuvintelor, ortoepia stabilește pronunțarea literară/corectă a cuvintelor, iar morfologia studiază părțile de vorbire și flexiunea cuvintelor (declinarea și conjugarea).

Spre deosebire de „Dicționarul explicativ al limbii române” (DEX), în DOOM sunt cuprinse doar acele cuvinte care s-au întipărit foarte bine în vorbirea curentă. Dacă un cuvânt apare în DEX și nu apare în DOOM, „înseamnă că pentru limba literară, academică, este greșit, deși se folosește în vorbirea populară”. Ultima ediție, DOOM 2, a apărut în anul 2005. Au trecut 16 ani, timp în care în limba noastră au avut loc numeroase transformări. Ediția din acest an, deci DOOM 3, a cărui copertă a fost publicată deja pe pagina de Facebook a Institutului de Lingvistică al Academiei Române, ține cont, după cum ne informează Adina Dragomirescu, director al instituției, de observațiile/de propunerile făcute de utilizatorii limbii române în perioada de după 2005, precum și de noile tendințe în folosirea limbii române. Și din aceste considerente, DOOM 3 este apariția editorială imperios necesară.

Ce aduce nou DOOM 3? După ce îl vom afla pe raft, deci spre finalul acestui an, îi vom informa detaliat pe cei interesați. Acum, ne rezumăm a menționa doar unele din aspectele noi aduse de acesta. Noutățile sunt rezultatul muncii de 15 ani a Institutului de Lingvistică a Academiei Române. Cea mai mare noutate este „eliminarea multor variante duble”. Nu sunt noutăți spectaculoase. Sunt modificări normale, determinate de schimbările din limbă ce au avut loc în ultimii 15 ani. Noutățile sunt marcate cu un semn special pus în fața fiecărui cuvânt nou introdus sau pentru care s-a schimbat ceva la normă. În DOOM 2 erau 62000 de cuvinte. Recenta ediție cuprinde 65600 de cuvinte. Sunt 3600 de cuvinte nou introduse. Sunt multe neologisme împrumutate din limba engleză-like, hacker, jacuzzi, trening, dealer, audiobook etc. dar și termeni din presă, precum breaking news sau new alert. De asemenea, cuvintele apărute în timpul pandemiei au fost și ele introduse în DOOM: coronavirus, secvențiere, booster, comorbiditate sau noninvaziv.

În finalul interviului doamnei Adina Dragomirescu, dânsa precizează în legătură cu data apariției DOOM 3: „O să apară în cursul acestui an, nu știu în ce lună, dar ne gândim că probabil în luna noiembrie, pentru că editura va dori să îl aibă la târgul de carte.” Este vorba de Editura „Univers Enciclopedic” din București.

Eu consider că acest DOOM este o adevărată „Biblie” a limbii române, a tuturor celor care doresc să scrie și să vorbească corect, deci în limba literară. O așteptăm cu interes și bucurie, iar dacă prevederile ei vor fi cunoscute și respectate de către toți cei care scriu și vorbesc românește, comunicarea dintre noi va fi una specifică oamenilor civilizați din secolul XXI, întrucât „limba este măsurariul civilizației unui popor”, „limba și legile ei dezvoltă cugetarea” (Mihai Eminescu).

prof. Octavian Guțu