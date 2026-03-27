În colecția Poesis a Editurii „Caiete Silvane” a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, antologia bilingvă română-engleză „Primăvara poeziei sălăjene – 21 de membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj” / „Spring of Poetry in Sălaj – 21 Members of the Sălaj County Writers’ Association”.

„A 24-a ediţie a Festivalului Internaţional «Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry» ne oferă şi întâlnirea cu membri ai Asociaţiei Scriitorilor din Judeţul Sălaj. Antologia de faţă e un semn şi despre speranţă: Poezia ne poate face mai buni!” (Daniel Săuca)

Scriitorii antologați în acest volum sunt: Silvia Bodea Sălăjan, Ioan-Vasile Bulgărean, Anca Ioana Iacob-Gaidoş, Simone Györfi, Vasile Hatos, Mioara Lazăr, Marcel Lucaciu, Voichiţa Lung, Angela Maxim, Ancuţa Mărieş, Alice Valeria Micu, Viorica Mureşan, Viorel Mureşan, Ileana Petrean-Păuşan, Ion Piţoiu-Dragomir, Florica Pop, Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Daniel Săuca, Doina Ira-Tăutan, Viorel Gheorghe Tăutan și Artemiu Vanca.

Antologia va fi lansată în cadrul Festivalului Internațional „Primăvara Poeziei / A Költészet Tavasza / Spring of Poetry”, ediția a 24-a, care se va desfășura în perioada 20-24 aprilie 2026.

Cartea, în format tipărit, poate fi achiziționată de pe site-ul editurii: https://www.edituracaietesilvane.ro/produs/primavara-poeziei-salajene-21-de-membri-ai-asociatiei-scriitorilor-din-judetul-salaj-spring-of-poetry-in-salaj-21-members-of-the-salaj-county-writers-associatio/

În format e-book/pdf volumul poate fi accesat gratuit: https://www.edituracaietesilvane.ro/produs/primavara-poeziei-salajene-21-de-membri-ai-asociatiei-scriitorilor-din-judetul-salaj-spring-of-poetry-in-salaj-21-members-of-the-salaj-county-writers-associatio-2/