La Zalău: întâlniri literare cu scriitoarea Mariana Gorczyca

Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj organizează joi – 23 martie, trei întâlniri literare cu scriitoarea Mariana Gorczyca. Prima va avea loc de la ora 12.10, la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, a doua va avea loc la Colegiul Național „Silvania” de la ora 13.10, iar a trei ava avea loc de la ora 16 la Reprezentanța Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România (Instituția Prefectului, parter). Întâlnirile sunt organizate în parteneriat cu Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Reprezentanța Zalău a filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” și Colegiul Național „Silvania” din Zalău.

Mariana Gorczyca

Studiile universitare, la „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, Facultatea de Filologie, Secția Română-Italiană, absolvită în 1983; și-a susținut licența în 2002 în Jurnalism și Comunicare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Doctor în Filologie al Universității Babeș-Bolyai (2006). A debutat editorial în anul 2003 cu volumul „Versuri pentru pauza mare”, la Editura Marineasa din Timișoara, dar se impune ulterior în proză, fiind autoarea a cinci romane și a unui volum de proză scurtă. Romanul apărut în 2005, „CHEFUL nu se organizează, vine de la sine” (Editura Polirom) este scris în cheie postmodernă, cu o exhibare a bucătăriei de creație, aducând în prim plan un conferențiar universitar îndrăgostit de un student al său, abordând printre primii scriitori, după 1990, problematica homosexualității. În 2010 îi apare la Editura Limes al doilea roman, „CADENȚĂ pentru marș erotic”, an declarat de critica literară ca fiind cel mai important pentru romanul românesc de după Revoluție. Romanul este bine primit de critică, este nominalizat pentru cartea anului, premiat la Zilele Prozei din Cluj, premiat la Târgul de Carte Urban „Afi Cotroceni”, de site-ul Rețeaua Literară, și dezvoltă o epică de o parte și de alta a anului 1989, într-o Transilvanie multietnică. În 2013 apare romanul „Parcurs”, o construcție narativă care, pornind de la sensurile înainte și înapoi ale unor trasee de pe un teren de golf, aduce în cele 18 capitole plecarea românilor la muncă în Italia, după 1989, respectiv, venirea legiunilor romane conduse de Traian spre Dacia, o abordare cuantică a spațiului-timp. Romanul „Parcurs” a fost premiat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. În 2016, apare la Editura Școala Ardeleană „CADENȚĂ (pentru un marș erotic)”, ediție revăzută și cu un titlu ușor schimbat față de anul 2010; primește Premiul special al juriului la Festivalul Național de Proză „Liviu Rebreanu” în noiembrie același an. În octombrie 2016 îi apare volumul de proză scurtă „Să iau cuvintele cu mine, 7 povestiri în 7 zile”, la Editura Tracus Arte. În 2019, apare la Polirom „Dincoace și dincolo de tunel.1945”, un roman a cărui temă centrală este deportarea etnicilor germani la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. În 2022 apare la Editura Școala Ardeleană romanul „Rubla, locul fără umbra”, a cărui temă centrală este deportarea bănățenilor în Bărăgan, în 1951.

Mariana Gorczyca este fondatoarea festivalului literar „Turnirul scriitorilor”, prima ediție desfășurându-se în anul 2014. Premii literare: Premiul pentru participare excepțională la „Zilele prozei la Cluj”, 2010, cu romanul apărut în acel an „CADENȚĂ pentru marș erotic”; Premiul „Cartea anului 2010”, acordat de Rețeaua literară pentru romanul „CADENȚĂ pentru marș erotic”, la Târgul de Carte Urban de la București, 2011; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj pentru romanul „Parcurs”, 2013; Premiul „Liviu Rebreanu” la Festivalul Național de Proză, pentru romanul „CADENȚĂ (pentru un marș erotic)”, 2016.

Cărți traduse: romanul „Parcurs” tradus în maghiară de Gabriella Koszta: „Az utolsó ütés”, Noran Libro Kiadó, Ungaria, 2015; romanul „CADENȚĂ (pentru un marș erotic)” tradus în franceză de Ina Delaunay: „Cadence pour une marche érotique”, Non Lieu, Franța, 2018; Romanul „Dincoace și dincolo de tunel. 1945”, tradus în germană de Beatrice Ungar: „Diesseits und jenseits des Tunnels. 1945”, Honterus, 2020; în curs de traducere în germană ;i „Rubla, locul fără umbră”, 2022.