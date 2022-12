Gânduri botezate şi cântecele vârstelor (XIV)

MOTTO: ,, Vot de la toţi ia acel ce utilul cu dulcele îmbină, pe cititor desfătându-l şi, totodată, învăţându-l.” (HORAȚIU, ,,ARTA POETICĂ”)

• Din vorbirea AGRAMAȚILOR: ,,Ești analfabet? Scrie-ne și te ajutăm fără costuri”; ,,Sunt nevoie de jucători”; ,,Eminescu a fost poet doar cât a trait. În rest, nu știu ce meseria avea”; ,,Accidentarea lui Ciprian Deac a fost resimțită chiar și de el”; ,,Ne-am bucurat de liniștea oferită de agitația orașului!” (,,Culese” din vol. ,,NOI VORBIM, NU GÂNDIM”, AL LUI RADU PARASCHIVESCU, apărut în colecția ,,RÂSUL LUMII”, la Editura ,,HUMANITAS”)

• Egoiștii sunt acei oameni care sunt fericiți când n-au nevoie decât de ei înșiși.

• În jurul nostru, unii predică virtutea, iar alții o practică. Pe care-i preferăm?

• Scepticii spun că azi literatura beletristică a ajuns o domnișoară ofilită!

• De-ar fi toate facultative în această lume, multe aspecte ar rămâne nefăcute sau ar dispărea de tot. Lumea ar deveni mai monotonă și ar deveni treptat mai săracă.

• Când suntem îndrăgostiți, vrem să fim mai buni decât suntem, dar și mai fericiți decât am fost până atunci.

• Cultivând la un tânăr doar inteligența și creativitatea, dar nu și cultura inimii, îl formăm doar pe jumătate.

• Posesorii unei gândiri ascuțite pătrund în miezul lucrurilor, a fenomenelor, a vieții în general. Ei au șansa de a trage niște concluzii care sunt cele mai apropiate de adevăr.

• Cine nu a botezat măcar un gând, acela este ca un părinte fără copii.

• Eseurile sunt tipuri de texte potrivite pentru a da glas gândurilor cuiva pentru că ele au libertatea de expresie a acestora și poartă cu fidelitate amprenta personalității autorului lor. Un virtuoz al eseului în cultura română actuală este Andrei Pleșu. Ne convinge și minieseul intitulat ,,TUTUIALA”, publicat în volumul ,,OBSCENITATEA PUBLICĂ”: ,, Tutuiala e la modă. E semnul cordialităţii de gaşcă, al democraţiei victorioase. Dovedim că suntem actuali, globalizaţi. Sîntem de-o teapă. Prieteni. E perfect normal ca un reporter de televiziune să-i tutuiască pe trecători … E normal ca profesorul universitar să-şi tutuiască studenţii… Dumneavoastră se spune doar în bășcălie. Normală e doar tutuiala polițienească, rutieră, a șefilor, tovărășească… când te poți tutui cu oricine, tutuiala devine deprindere curentă…Tutuiala reduce totul la orizontală… Ne scufundăm în omogenitatea lui <>, iar <> evoluează semantic spre <>. Nu ne-ar strica un pic de ștaif. Nu ne-ar prinde rău o epidemie de politețe” (Textul propus de mine din cel original este un colaj din alineatele/ideile sale).

• Doar cei care nu se cunosc cred că sunt ceea ce spune lumea despre ei. Amarnică înșelăciune! Este diferența dintre aparență și esență.

• Opinia unui necititor: ,,Cine citește mult, trăiește puțin!” Mai precis, trăiește mult în lumea imaginată de autori și mai puțin în lumea cea de toate zilele.

• Fragmente dintr-un decalog al dușmăniei:

– Un om fără dușmani, este unul fără valoare!

– Decât prietenia neștiutorului, mai bine dușmănia învățatului.

– Cu cât e mai puternic dușmanul, cu atât e mai demnă de laudă victoria.

– Insulta vă așează sub nivelul dușmanului.

– Iertarea vă așează deasupra lui!

• Dacă un tânăr mi-ar cere să-i ofer o deviză în viață, i-aș oferi dictonul scriitorului ANDRÉ GIDE (1869-1951), laureat al Premiului NOBEL PENTRU LITERATURĂ:,, Îndrăznește să fii tu însuți!”

• MEMENTO: ,,QUOT CAPUTA, TOT SENTENTIAE! – ATÂTEA PĂRERI, CÂTE CAPETE!”

prof. Octavian Guţu,

Șimleu Silvaniei