Festival inedit la Dragu

Asociația „ARCHÉ” încheie Școala de Vară „DRAGU”, dedicată cercetării și revitalizării patrimoniului din comuna Dragu, prin festivalul „Fain de Dragu”, eveniment care va avea loc în zilele de 29, 30 și 31 august, în centrul de comună. Publicul de pretutindeni și de toate vârstele este binevenit. Participanții vor avea parte de o atmosferă prietenoasă și autentică, vor explora istoria locurilor, de la clădiri și poveștile lor, la gastronomie specifică, prin natură și cu muzică de neuitat. Vineri, 29 august, participanții sunt invitați la un concert al legendarei trupe Semnal M. Sâmbătă va avea loc un tur ghidat la pas al peisajului cultural local, urmat de deschiderea târgului de producători locali din Țara Silvaniei – „Piața cu fainoșag”. Între timp, copiii își vor putea petrece timpul în preajma castelului, alături de Asociația Amicii Muzeului din Zalău și de reprezentanții Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu Sălaj”, unde vor descoperi povestea serioasă povestită neserios a patrimoniului și istoriei locului. Experiența va fi completată de o sesiune de „reenactment” istoric, o formă creativă de educație și arheologie experimentală. După-amiaza va fi înțesată cu ateliere pentru curioși, de la ciupercărit cu Dan Olar, cunoscut ca Ursit, la gastronomie locală tradițională cu Horia Simion și Ionuț Crișan, un atelier de făcut fân cu unul dintre localnicii comunei și un tur ghidat al Morii cu Valțuri din Dragu, care va fi și gazda unei expoziții de artă contemporană. Asfințitul va veni cu vibrații muzicale electrizante aduse de CORBU și invitații săi, atât live în parcul din jurul castelului, cât și într-o petrecere de dans „ca pe vremuri” – o discotecă de pe casete audio, în șura cunoscută în sat ca „La Iovucu lui Zaharie” sau „La Emil al lui Fechete de pe față”. Iar Dan Ursit își va pune pălăria de povestitor și va împărtăși pățanii și snoave în jurul focului de tabără din parc.

Surprize pentru participanți

Pe lângă activitățile recurente, precum târgul și tururile ghidate, cea de-a doua zi de festival va conține noi ateliere pentru copii, care vor putea învăța din tainele olăritului, iar mai târziu vor putea învăța jocul de oină. Echipele locale vor susține meciuri demonstrative. Parcul castelului va găzdui și un concurs gastronomic între satele comunei Dragu, iar concertele vor fi mai aproape de rădăcinile folclorice ale Țării Silvaniei, cu Viorica Dolha, Amira și Antonia Pătruțiu, Elena Goga și cu un spectacol de dans tradițional susținut de Ansamblul „Meseșul”. Comuna Dragu are o moștenire culturală impresionantă, care include aspecte deosebit de variate, de la patrimoniu material, la specific natural, de la sport la gastronomie și la cultura vie. Festivalul „Fain de Dragu” este așadar o șansă excelentă pentru descoperirea acestui context unic, care fără îndoială merită mai multă expunere și susținere. Proiectul „DRAGU: regenerare comunitară prin patrimoniu și inovație” a fost selectat în cadrul „Raiffeisen Comunități”, acceleratorul de ONG-uri în sustenabilitate, o inițiativă Raiffeisen Bank, cu sprijinul Asociației pentru Relații Comunitare. „Fain de Dragu” este un eveniment organizat de Asociația „ARCHÉ” în cadrul proiectului „PAVI. Patrimoniul viu între comunitate și cunoaștere”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Asociația „ARCHÉ” este o organizație dedicată cercetării, conservării, valorificării și promovării patrimoniului cultural. Scopul său principal este de a sprijini și de a încuraja interesul față de patrimoniu, punând accent pe înțelegerea importanței sale sociale și a valorilor specifice. Încă de la înființare, asociația a avut în vedere facilitarea dialogului între specialiști din diverse domenii implicați în protejarea monumentelor istorice, precum și între acești specialiști și publicul larg. Parteneri media sunt Bookhub, Ceașca de Cultură, Curatorial, Happ.ro, IGLOO, Iscoada, Life.ro, Litera9, Modernism, Observator Cultural, Radio România Cultural, Radio România Internațional, Revista Arhitectura, Revista BIZ, The Institute, Zeppelin. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.