Excelența, premiată la Gala Culturii Sălăjene

A XI-a ediție a evenimentului „Gala Culturii Sălăjene” s-a desfășurat joi seara, în orașul Șimleu Silvaniei, în organizarea Direcției pentru Cultură Sălaj, instituție coordonată de Doina Cociș, în parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația „Prietenii Bibliotecii”, sub patronajul Ministerul Culturii. În cadrul evenimentului au fost acordate 15 diplome și trofee unor persoane și instituții care s-au remarcat prin activitatea culturală desfășurată sau prin susținerea actului cultural. Au fost premiați scriitori, poeți, profesori, oameni de cultură, arheologi, artiști și instituții de învățământ. Printre instituțiile și persoanele distinse cu diplome și trofee de excelență se numără revista de cultură „Caiete Silvane” – publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, directorul Muzeului Holocastului din Transilvania de Nord – Daniel Stejeran, Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău, scriitorii Ion Pițoiu și Florin Horvath, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, arheologul Sanda Băcueț, prefectul Claudiu Bîrsan și profesoara Maria Porumb. Gala a fost și un eveniment al prieteniei, al reuniunii oamenilor de cultură invitați, al promovării unor posibile parteneriate în domeniul cultural. Felicitări tuturor celor premiați!

