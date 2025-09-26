Alertă alimentară. Un produs a fost retras de la raft în magazine din Zalău și din țară

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a emis o alertă alimentară pentru un lot de salată cu icre de crap. Acesta a fost retras de la rafturi, în urma depistării unei bacterii ce poate avea efecte asupra sănătății consumatorilor.

Produsul a fost pus la vânzare în mai multe lanțuri de magazine din România, inclusiv în ambele magazine Kaufland din municipiul Zalău, potrivit anunțului oficial.

Autoritățile îi avertizează pe sălăjeni să nu consume produsul, iar cei care l-au achiziționat sunt îndemnați să îl returneze în magazinul de unde l-au cumpărat ori să-l distrugă. Termenul limită pentru returnarea produsului este data de 5 octombrie a acestui an, potrivit comunicatului oficial.

„Dorim să vă aducem la cunoștință că operatorul economic Doripesco SA a retras de la vânzare produsul SALATĂ DE ICRE DE CRAP 190G cu număr de lot 05.09.2025 și cu termenul de valabilitate: 20.10.2025. Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes”, se arată în comunicat.