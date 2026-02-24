Dezbatere dedicată memoriei Holocaustului din Nord-Vestul Ardealului și lansarea manualului „Moștenirea evreiască din Sălaj”

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, în parteneriat cu Noua TV și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj organizează, în data de 26 februarie 2026, de la ora 13, în sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă, dezbaterea „Holocaustul evreiesc și românesc din Nord-Vestul Ardealului, în timpul regimului horthyst”, un eveniment dedicat memoriei victimelor și aprofundării cercetării istorice asupra uneia dintre cele mai dramatice perioade ale secolului XX.

Manifestarea își propune să aducă în prim-plan mărturii, documente și perspective academice relevante privind impactul regimului horthyst asupra comunităților evreiești și românești din această regiune, oferind un cadru de dialog între istorici, cercetători, profesori de istorie, jurnaliști, supraviețuitori și urmași ai celor care au trăit acele vremuri, precum și invitați din țară și din Israel.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Muzeul Holocaustului din Șimleu Silvaniei, Primăria Comunei Treznea, Parohia Ortodoxă Cosniciu de Jos, Asociația Despărțământ Astra „Aurel Coza” Carei și Casa Corpului Didactic Sălaj, alături de reprezentanți ai presei locale și parteneri media.

Un moment special al întâlnirii îl va constitui lansarea manualului „Moștenirea evreiască din Sălaj”, coordonat de Marius-Mirel Matyas și Daniel Stejeran, un demers educațional menit să valorifice patrimoniul istoric și cultural al comunității evreiești din județ și să ofere profesorilor și elevilor un instrument riguros de studiu și reflecție.

Prin această dezbatere și prin lansarea volumului, organizatorii își reafirmă angajamentul față de păstrarea memoriei, promovarea adevărului istoric și consolidarea unei culturi a responsabilității și dialogului, esențiale pentru formarea generațiilor viitoare.

M. S.