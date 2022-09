Cultura la un click distanţă. A apărut numărul 212 al revistei „Caiete Silvane”

Iubitorii de cultură au la dispoziţie un nou număr al revistei ”Caiete Silvane”, numărul 212 – ediţia online, publicaţie editată de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj, Primăriei și Consiliului Local al municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de luni, 12 septembrie. În acest număr: Daniel Săuca – Nocturne vechi și noi, traducere de Lövétei Lázár László; Viorel Mureșan – Te pierzi încet în zumzetul cotidian; Gheorghe Glodeanu – Hieroglifele lui Radu Ulmeanu; Imelda Chința – Orfeu al Nordului; Carmen Ardelean – Incongruențe; Marcel Lucaciu – Radiografii existențiale; Gheorghe Moga – Din rău în mai rău; Vasile Hatos – Destinul sincerității; Ioan Holban – Numele prozatorului; Adrian Fetecău – Trenul și hăul; Terezia Filip – Sublimarea și sublimul iubirii în poezia unui sacerdot; Ștefan Enyedi – Apariția și răspândirea orgilor în zona de Nord-Vest a României; Alice Valeria Micu – Doină de septembrie; Poeme de Dumitru Branc însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța; Versuri de Ioan-Vasile Bulgărean; Poeme de Vasile Muste; Versuri de Enrique Nogueras – traducerea și adaptarea de Eugen Barz și Mihaela Vechiu; Alexandru Jurcan – Stefánsson în toate timpurile; „Arta în Grădină”, zece ediții (2012-2021): Radu Șerban, Daniel Săuca, Cosmin Sicora, Dan Ghiurco; Ancheta „Caiete Silvane”: Scriitorii și concediul. Răspund: Andrea H. Hedeș, Laura Poantă, Ioan F. Pop, Emilia Poenaru Moldovan, Olimpiu Nușfelean, Alexandru Jurcan, Menuț Maximinian, Simone Györfi, Viorel Gh. Tăutan, Györfi-Deák György, Virgil Rațiu, Ioan-Vasile Bulgărean. A întrebat Daniel Săuca; Viorel Gh. Tăutan – Autoflagelare (sau riscurile mărturisirii și ale amânării); Silvia Bodea Sălăjan – Criza spirituală și convertirea Sfântului Augustin; Marin Pop – Iuliu Maniu și Încoronarea; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – Decorație acordată în 1928 notarului comunei Jibou; Wesselényi Miklós-fiul – Jurnal de călătorie (1821-1822) (13), traducere de Györfi-Deák György; Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, When Pigs Have Wings (2011); Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența; Daniel Mureșan – Cronică de concert, Barcelona Gypsy balKAn Orchestra – Live in Mera; Alexandru-Bogdan Kürti, Lansări de carte la Voivodeni și Traniș; Alexandru-Bogdan Kürti, Corina Știrb Cooper, Györfi-Deák György, Malaxorul de septembrie; Omagiații lunii septembrie (din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere, Baza de date a Bibliotecii Județene Ioniță Scipione. Bădescu Sălaj); Arca poeziei, Samuel Beckett – privesc pârâiașul de nisip strecurându-se, traducere de Dinu Flămând, o rubrică de Viorel Mureșan.

Share Tweet Share