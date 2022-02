Colecție impresionantă de traiste într-un sat din Sălaj

Sunt zeci, unele sunt vechi de aproape un secol, sunt realizate din lână, au modele viu colorate, iar oamenii le foloseau mai ales în zi de târg pentru a-și pune mâncarea, banii sau alte lucruri de care aveau nevoie.

Impresionanta colecție de traiste se află în proprietatea sălăjencei Angela Maxim din Răstolțu Mare, comuna Buciumi. Cunoscută nu doar pentru creațiile sale literare, Angela Maxim a pus bazele unui muzeu sătesc, iar traistele pot fi văzute printre obiectele vechi expuse aici. Zilele trecute, Angela Maxim și-a prezentat o parte din traistele colecționate de-a lungul anilor.

„Noi le spunem <străiț>. Aici este dragostea mea pentru oamenii din sat, pentru bunicii mei, pentru oamenii frumoși. Am o frumoasă colecție de străiț. Am început să adun, am mai primit, am mai făcut și toate sunt aici. În muzeu se regăsește dragostea pentru oameni, pentru frumos, pentru tradiție. Cu traista se mergea la târg, în traistă se ducea apă și mâncare pe câmp, la cosași, la sapă, la fân, la ce era. Puneau în ea clisă, pită, ceapă și te duceai. Așa era atunci”, spune Angela Maxim. Colecția cuprinde cel puțin 30 de traiste cu specific local.

Foto: Angela Maxim