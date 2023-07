Centrul de Cultură și Artă lansează noi proiecte

Am participat în data de 25 iulie la conferința de presă organizată de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj (CCA Sălaj). Tema întâlnirii a vizat sinteza direcțiilor de acțiune și a planurilor instituției până la finalul acestui an. Fără nicio urmă de laudă, ne-a atras atenția entuziasmul și determinarea conducerii instituției de a dezvolta și continua maniferstările culturale de tradiție, cu unele adaptări specifice. 2023 va fi un an extrem de bogat în acțiuni și manifestări culturale la nivel de județ. Plaja subiectelor și temelor abordate este una foarte diversă. Chiar se promovează cultura în Sălaj și acesta este un lucru demn de luat în seamă.

Despre proiectele derulate în perioada iulie – decembrie 2023

Revin în atenția publicului următoarele acțiuni: caravana teatrală „Cultură în șură”, a XX-a ediție a taberei de dansuri populare „Zsibai” la Cehu Silvaniei, taberele tematice de la Lompirt, Stana și Jebucu, tabăra de cercetare etnografică Valea Barcăului. Pentru prima dată, CCA Sălaj este partener principal pe o secțiune (reprezentațiile stradale) în cadrul Festivalului de teatru „Curtea Artiștilor”.

În 15 august se va desfășura la Bănișor Festivalul Județean de Folclor „Dor de cântec și de joc”, iar în perioada 19 – 24 septembrie se va desfășura Festivalul minorităților și al gastronomiei locale. În octombrie se va organiza Transilvania Jazz Zalău. Luna noiembrie va fi și ea una plină de activități culturale specifice. Vor avea loc Festivalul concurs „Mândru cântec sălăjean” precum și Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi. Luna decembrie va încheia anul cu Festivalul obiceiurilor de iarnă.

Potrivit informațiilor oferite de Daniel Săuca – managerul CCA Sălaj, instituția se implică proactiv în realizarea „Calendarului Acțiunilor, Manifestărilor generate și realizate de către Consiliul Județean Sălaj”, în parteneriat cu toate instituțiile direct subordonate Consiliului Județean. De impact sunt și parteneriatele încheiate de CCA Sălaj, pentru susținerea de evenimente culturale tematice importante, cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” și Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău.

Noutățile „Caiete Silvane” (la nivel de revistă și tipografie)

Managerul CCA Sălaj ne-a precizat că la ora actuală există numeroase propuneri, pe plan editorial, pentru următoarele numere ale revistei. Ne-au atras atenția câteva titluri și subiecte interesante: Alexandru Viman – De la opincile copilăriei la zgârie-nori, Petru Galiș – Despre legăturile lui Horea cu Cizer, Camelia Burghele – Șapte seri în Țara Silvaniei, Gaspar Attila – Culegere de cântece populare maghiare din județul Sălaj, Daniel Săuca – Carte de publicistică.

În perioada iulie – decembrie vor apărea șase noi numere ale revistei. Daniel Săuca ne-a dezvăluit și premiera instituției pe care o conduce. Este vorba de lansarea, până la final de an, a revistei Studia Caiete Silvane. Aceasta va fi indexată CNCSIS, având o componentă științifică. Daniel Săuca ne-a declarat că premiera acestei reviste este legată de faptul că „e altceva, e un alt produs în sensul în care abordările vor fi multidisciplinare. Practic o temă va fi abordată din mai multe perspective. Pentru început vom scoate un singur număr pe an, dar dacă vom reuși vom lansa chiar două numere pe an”.

Despre cărțile autorilor sălăjeni

CCA Sălaj se concentrează în continuare pe susținerea cărților scrise de autori sălăjeni sau care vizează, abordează și tratează în lucrările lor spațiul sălăjean. Prin editura „Caiete Silvane” vor apărea noi cărți cu titluri atractive și interesante până la finalul anului. Instituția îi poate sprijini pe autori atât financiar cât și prin servicii de corectură sau consultanță specializată de marketing și PR pentru cărțile lansate.

Proiecte, activități culturale și alte parteneriate

Începând din luna septembrie se vor relua lecturile publice, conferințele și lansările de carte susținute de scriitori reprezentativi din județ și din țară. Totodată, continuă și spectacolele susținute de Ansamblul folcloric „Meseșul”. Managerul CCA Sălaj ne-a precizat că programul ansamblului este foarte încărcat, săptămânal acesta participă la diverse manifestări și evenimente în județ. Acesta este primul an în care ansamblul nu va susține reprezentații în străinătate.

CCA Sălaj va oferi sprijin și pentru organizarea de expoziții tematice la sediul instituției și în județ, până când se va finaliza Galeria de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Daniel Săuca este de părere că ar trebui găsite rapid niște soluții viabile în acest sens.

Continuă parteneriatul instituției cu Asociația Scriitorilor din județul Sălaj. Există deschidere pentru organizarea la nivel de județ a unor festivaluri de muzică rock, festivaluri de teatru și film. De asemenea, CCA Sălaj va sprijini promovarea artei și culturii sălăjene în țară și străinătate în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj, cu primăriile și alte instituții direct interesate.

Potrivit managerului CCA Sălaj, activitatea instituției este una dinamică, motiv pentru care lista și programul manifestărilor culturale la nivel de județ poate fi oricând completată și actualizată, în funcție de alocările bugetare sau de alte evenimente neprevăzute. Legat de bugetul existent la nivelul instituției, în vederea susținerii și gestionării acestui volum de activități și manifestări culturale complexe și diverse, Daniel Săuca este optimist. El a spus că „deși bugetul nu este suficient, se găsesc mereu soluții împreună cu Consiliul Județean Sălaj pentru a duce la bun sfârșit toate evenimentele și planurile pentru acest an. Raportat la perioada din pandemie situația bugetară actuală este cu mult mai bună”. Altfel spus, atunci când vrei să faci ceva cu adevărat, soluții financiare se găsesc. E bine că la nivel de proiecte culturale stăm bine la nivel de județ. Și poate că ar fi și mai bine dacă și municipalitatea ar da o mână mai puternică de ajutor în acest sens. Sălajul pe care-l conduc oare chiar contează? Câte instituții îl promovează cu adevărat?