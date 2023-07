Un tânăr din Românași este cercetat penal pentru că a condus beat

Polițiștii au depistat în trafic un tânăr de 24 de ani din Românași care circula, în data de 24 iulie, prin localitatea Prodănești. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta conducea sub influența alcoolului, având o concentrație alcoolică de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele tânărului în cauză oamenii legii au întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului.

