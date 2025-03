Ana Blandiana a primit premiul revistei „Caiete Silvane”

Sediul filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor a fost gazda, joi, a primei zile a celei de-a XVII-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Cu această ocazie, premiul „Caiete Silvane” a fost acordat poetei Ana Blandiana.

Daniel Săuca, redactorul-șef al revistei, a declarat: „Premiul oferit în acest an Anei Blandiana, vine în semn de prețuire pentru întreaga sa operă literară și civică. Ne bucurăm că atât instituțiile administrative, cât și cele culturale, sprijină apariția revistei noastră. După cum cred că știți, revista noastră apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România și am considerat un gest firesc să sărbătorim acești 20 de ani la filiala Cluj. În acest timp nu doar am editat și tipărit revista, dar am construit și editura „Caiete Silvane”. Astfel, de câțiva ani am hotărât, împreună cu colegii de redacție, să oferim un premiu anual în cadrul zilelor revistei”.

M. S.