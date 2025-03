Apel pentru salvarea castelului din Dragu

Ambulanța pentru Monumente Sălaj este cea care s-a mobilizat și atrage atenția asupra necesității salvării castelului din Dragu, unul dintre pereții imobilului prăbușindu-se, din păcate. De ani și ani se vorbește despre acest castel cu o valoare istorică și arhitecturală deosebită. Castelul se află în proprietatea administrației locale, dar degeaba. Acum, Ambulanța pentru Monumente Sălaj are nevoie de voluntari pentru a interveni. „Fotografiile de mai jos, generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, ne arată un castel în ruină, cu un zid prăbușit și voluntari virtuali care încearcă să-l salveze. Dar realitatea? Castelul de la Dragu are, din păcate, aceeași soartă – un zid prăbușit și o situație delicată. Noi însă avem nevoie de voluntari adevărați, nu de modele generate de AI. Pentru ca lucrările să fie mai accesibile, am mutat perioada de punere în siguranță a acestui monument istoric în perioada 8 iunie – 6 iulie, iar cea mai mare nevoie de ajutor din partea voluntarilor este în primele două săptămâni: 8 iunie – 21 iunie. Dacă ești harnic, pasionat și vrei să-ți pui amprenta în salvarea acestui monument istoric, te invităm să te alături voluntarilor noștri! Înscrie-te acum pe platforma noastră: https://inscrieri.ambulanta-pentru-monumente.ro Ajută-ne să readucem istoria la viață”, este mesajul celor care coordonează proiectul.

Ambulanța pentru Monumente este un proiect inițiat de Asociația MONUMENTUM, coordonat și implementat în județul Sălaj de Asociația ARHAIC, și sprijinit de The King’s Foundation, organizație prezidată de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Finanţatori strategici ai Ambulanței pentru Monumente: PROFI România, DEDEMAN, DEWALT, Graphein, Raiffeisen Bank și Regina Maria – Rețeaua de Sănătate.

Foto: Ambulanța pentru Monumente – Sălaj/AI