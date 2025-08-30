Alice Ghile a câștigat Marele Trofeu al Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc

Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a organizat în perioada 27–29 august 2025, o nouă ediție a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, un eveniment dedicat patrimoniului muzical național și multiculturalității, desfășurat sub semnul excelenței artistice și al respectului pentru tradiția artistică. Timp de trei seri, scena festivalului a găzduit concurenți talentați, artiști consacrați, ansambluri ale comunităților etnice și un juriu de prestigiu, într-un spectacol grandios acompaniat live de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul” sub conducerea dirijorului Cezar Cazanoi.

Marele Trofeu al festivalului a fost câștigat de sălăjeanca Alice-Olivia Ghile, studentă a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Premiul a fost înmânat de Laura Abibula Stroe, director al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

