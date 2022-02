A apărut un nou număr al revistei ”Caiete Silvane”

A apărut ediția online a numărului 205 (februarie 2022) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 11 februarie. În acest număr: editorial – Daniel Săuca – Ziua națională festivă a lecturii; Vasile Pușcaș – Românii în Uniunea Europeană; Viorel Mureșan – „Când timpul dat nouă…”; Carmen Ardelean – Geologia perimetrelor emoționale; Imelda Chința – Destine, pânze și culori; Alexandru Jurcan – Un câine demn de Oscar; Marcel Lucaciu – Copilăria la perfectul simplu; Menuț Maximinian – Forța gândului în fața provocărilor; Adrian Țion – O poezie a trăirilor sacrale; Ion Manea – Fetița din orășelul cu castani și plopi; Mircea Daroși – Lada de zestre a culturii tradiționale; Gheorghe Moga – A (se) epuiza; Gheorghe Glodeanu – Tainele lui Dante; Alice Valeria Micu – Doină de februarie; Lucian Adulmeanu-Izadra – Băiatul care fugea întruna de-acasă; Un nou proiect al revistei noastre: Dialogurile „Caiete Silvane” online; Radu Botiș -Roadele mântuirii…; Ioan Bolovan – O cercetare istorico-demografică riguroasă; Augustin Leontin Gavra – Cercetarea realităţilor istorice în plan demografic şi social-economic din plasa Cehu Silvaniei; Alexandru Bogdan Kürti – Producția editorială a anului 2021 în Sălaj; Marin Pop – Grigore Gafencu despre adevărata semnificație a arestării lui Iuliu Maniu; Wesselényi Miklós – fiul, Jurnal de călătorie (1821-1822) (6), traducere din limba maghiară de Györfi-Deák György; Icu Crăciun – Regina Elisabeta, alias Carmen Sylva; Laurențiu Ștefan Szemkovics – Crucea „Serviciul Credincios” acordată în 1922 primarului comunei Agrij; Florin Horvath – Despre Sfânta Lumină de la Sărbătoarea Învierii Domnului la Ierusalim (II); Teodor Sărăcuț-Comănescu – Literatura pentru copii. Actualitatea vs. Nevoia de actualizare (4) (Folclorul copiilor); Robert Sabatier – Miracolele, traducere din limba franceză și note de Viorel Gh. Tăutan; Versuri de Vasile Dan Marchiș și Marin Moscu însoțite de o parodie de Lucian Perța; Ioan F. Pop – Texte de trecut (in)existența; Simona Ardelean – Filmografiile Simonei. The Space Between Us (2017); Daniel Mureșan – Cronica discului. Jethro Tull – The Zealot Gene; Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Györfi-Deák György, Malaxorul făurar; Istoria Sălajului în „Caiete Silvane”, cu o prefață de Daniel Săuca şi Arca poeziei, Maurice Maeterlinck, Suflet (fragment), traducere de A.E. Baconsky, o rubrică de Viorel Mureșan. Persoanele interesate pot obţine detalii pe caietesilvane.ro.

