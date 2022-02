De ce crește extremismul?

Daniel Săuca

Unii colegi de breaslă cred că liderii AUR sunt genii ale politicii, propagandei, manipulării. Inclusiv recenta scenă violentă din Parlament, cu Simion din nou în prim-plan, aproape să-l ia la bătaie pe ministrul Popescu, ar ține de o strategie de a da electoratului ceea ce așteaptă. Oare chiar asta așteaptă? Bătaie la propriu? Nu cumva așteaptă și crime? Întrebarea fundamentală cred că e alta: cât de gravă e, până la urmă, creșterea extremismului (nu numai politic) în România? Și pe fondul unor constatări de genul: peste 65 la sută dintre români cred că pandemia de Covid19 a fost provocată de elitele globale pentru a impune controlul asupra populației lumii. În plus, aproape 30 la sută dintre ei cred că există un plan la nivel global pentru implantarea de cipuri prin vaccinare, potrivit capitolului șapte al sondajului de opinie intitulat „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” realizat de INSCOP (digi24.ro). Între timp, Dan Puric și urmăritorii lui de pe Antena 3 (și nu numai) sunt convinși că „s-a vrut depresia. Sistemul nervos să fie distrus. A fost o ocazie bună să insulte acest popor” și că pandemia nu se va termina: „Nu se va termina. E făcută ca un serial, ca Elodia” (antena3.ro). Iar Sorin Lavric ne liniștește: „Ne asumăm lucid naționalismul, și trebuie să o facem cu o inteligență pe care o învățăm în timp. Să menții memoria strămoșilor, dar fără paradigma ideologică, asta am încercat eu să fac” (evz.ro). E de văzut povestea cu „asumarea lucidă” a naționalismului și dacă, într-adevăr, scene ca cea amintită, din parlament, sunt regizate. Și, totuși, cât de gravă e creșterea extremismului (nu doar politic) la noi? Esențial, nu cred că e mai periculos (azi) decât mitraliera lui Vadim. Adică, și atunci, și acum: multă butaforie, populism, agresivitate de campanie electorală continuă, violență verbală, liste negre. Nu știu dacă e același electorat de pe vremea PRM. Destui afirmă că nici vorbă. Poate ciudat, sprijinitori actuali ai AUR ar veni și din zona diasporei și din cea a USR. Deocamdată, aceasta e fotografia de parcurs în competiția politică, cu AUR pe locul doi, după PSD. Rămâne de văzut cu cât talent se vor mișca PNL, USR și alte partide „mainstream” (mă rog), în efortul mai amplu de a tempera creșterea mișcărilor politice „suveraniste”, „eurosceptice” în spațiul european. Cu siguranță (din păcate) voi reveni asupra subiectului.

