Sălajul acum o sută de ani (LII)

* La Biserica Romano-Catolică din Cehu Silvaniei, actorii clujeni pun în scenă piesa „Cocoșul”, a lui Bela Szenes.

* Firma „Frații Szmercsanyi” începe să producă la Zălau motoare pe benzină de 6 și 13 CP.

* Noul mers al trenurilor indică o suplimentare a curselor Zălau – Oradea. Acum sunt trei curse.

* Se stabilesc candidații țărăniștilor pentru Parlament: Iuliu Maniu, Alexandru Aciu, Gheorghe Vălean, Gabriel Osianu, Aurel Ghilea și Victor Cristea.

* La fel fac și liberalii: Traian Moșoiu, Emil Lobonțiu, Iulian Domșa, Nicolae Popescu, Ioan Bancoș, Nicolae Sigmirian și Emil Bran.

* Bântuie gripa prin Zălau. Autoritățile sanitare sunt în alertă.

* Profesorul universitar clujean Alexandru Maior conferențiază la sediul Despărțământului Astra din Zălau.

* Șeful poliției zălăuane, Leontin Poșiar, face ample controale în piață, unde comercianții foloseau unități de măsură neconforme. Adică umblau cu ocaua mică.

* La Zălau apare prima groapă de gunoi a orașului. Nu se mai putea arunca gunoiul în vale.

* La Zălau se anunță noile taxe de pășunat: vite – 432 lei + 472 lei vaccinarea; oi – 43 lei.

* Poliția Animalelor publică pedeapsa pentru rele tratamente aplicate animalelor. Opt zile de închisoare și 2000 de lei amendă pentru: punerea la jug a vitelor bolnave, lipsirea de hrană a animalelor, mânarea prea repede a cailor, întreceri între birjari, asmuțarea câinilor, abandonarea puilor de animale, distrugerea cuiburilor păsărilor folositoare, prinderea păsărilor cu smâcuri sau lăsarea vacilor nemulse.

* Plin de prostituate printre servitoarele din Zălau. Poliția promite măsuri.

* La trenuri se înființează clasa a IV-a. Oare ce condiții erau acolo?

Daniel Mureșan