Directorul CNS Zalău, Florin Morar, printre cei zece profesori și antrenori excepționali distinși cu Premiul Mentor pentru excelență în educație

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au acordat, pentru al 16-lea an consecutiv, Premiile Mentor pentru excelență în educație, unor profesori și antrenori care descoperă, susțin și îndrumă tineri talentați la început de drum, în cadrul Galei Premiilor Mentor, organizată în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Au fost laureați zece profesori și antrenori de excepție din toată țara, care au primit câte un trofeu realizat de renumitul artist sticlar Ioan Nemțoi și câte un premiu în valoare de 10.000 de lei. Nominalizările pentru această ediție au fost depuse în perioada iunie-decembrie 2025 de elevi, părinți sau de colegi, care au dorit să recunoască public impactul activității didactice și contribuția profesorilor și antrenorilor în comunitățile unde lucrează, dar și în viața tinerilor pe care îi formează.

Premiul Mentor pentru excelență în educație se acordă anual de către MOL România și Fundația Pentru Comunitate, începând din 2010. Organizatorii programului doresc, astfel, să recunoască public valoarea muncii educaționale și rezultatele deosebite obținute de dascăli pe parcursul anilor. Această distincție recompensează oamenii care au descoperit și susținut tineri talentați încă de la începutul carierei și, care, prin devotamentul și cunoștințele lor au influențat decisiv dezvoltarea tinerelor talente. Acest premiu acordat în urma nominalizărilor depuse de elevi, părinți și colegi, arată că activitatea premianților este apreciată de comunitatea din care fac parte.

Florin Morar, printre profesorii premiați

Directorul CNA, profesorul de informatică Florin Morar, se numără printre profesorii premiați. Este dascălul care a pregătit poate sute de olimpici, este cel care îl pregătește inclusiv pe olimpicul Roland Petrean, elevul despre care se spune că este un geniu al informaticii. Felicitări, domnule profesor.

„Fiecare dintre noi își amintește de un om care ne-a spus «poți» într-un moment în care noi nu știam încă asta. Prin Premiul Mentor, MOL România își propune să recunoască tocmai acești oameni, profesori și antrenori, care văd potențialul unui copil înainte ca el să devină performanță, care rămân aproape și care construiesc, zi de zi, încredere, caractere și viitor. Pentru MOL România, implicarea în comunitate este o formă de parteneriat pe termen lung cu societatea și o expresie a angajamentului nostru față de România. De-a lungul timpului, ne-am concentrat sprijinul în educație, sănătate, cultură, sport și mediu, zone în care o intervenție făcută la timp poate schimba parcursul unui om, al unei familii sau al unei comunități. În această misiune, susținerea educației, a talentului și a oamenilor care lucrează cu tinerii ocupă un loc esențial” a declarat Gábor Mozga, CEO al MOL România.

Amfitrioana Galei a fost Judith State, dansatoare profesionistă, coreografă și actriță. În cadrul Galei de decernare a premiilor a fost anunțată și noua ediție a Premiilor Mentor. Nominalizările pot fi depuse până în 31 decembrie 2026 de către orice persoană, atât în nume propriu, cât și în numele unui grup.

Laureații Premiului Mentor pentru excelență în educație, ediția a 16-a, 2025 sunt:

Báthori Éva, profesoară de matematică, Oradea

Fazakas Csaba, antrenor emerit de lupte libere, Târgu Mureș

Mădălin Ionașcu, antrenor de tenis de masă, Câmpulung

Kinda Géza, antrenor de snowboard, Odorheiu Secuiesc

Florin Morar, profesor de informatică, Zalău

Roxana Ota, profesoară de pian, Iași

Valentin Pop, profesor de chitară clasică, Bistrița

Nicoleta Lenuța Șandor, profesoară de informatică, Satu Mare

Mihaela Tomescu, profesoară de vioară, București

Radu Iulian Zarif, antrenor de box, Iași