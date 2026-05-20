Accident mortal pe Centura Zalăului

Un tânăr motociclist de 24 de ani și-a pierdut viața miercuri după-amiază, în urma unui accident rutier, produs pe Centura Zalăului.

Polițiștii au fost sesizați și au ajuns la fața locului, iar din primele verificări ale oamenilor legii reiese că tânărul, în timp ce conducea motociclul spre Aghireș, a lovit parapetul de pe partea dreaptă a sensului de circulație.

În urma impactului, acesta a căzut de pe motociclu, însă autovehiculul și-a continuat deplasarea, lovind două autoturisme care se deplasau regulamentar.

Din nefericire, echipajele medicale sosite la fața locului au declarat decesul tânărului.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.