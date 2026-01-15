Exerciții militare în Crasna

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că în perioada 3 – 5 februarie 2026, în comuna Crasna vor avea loc activități de instruire militară care presupun prezența militarilor cu armamentul din dotare, cu tehnică mlitară, dar și folosirea muniției de manevră în timpul desfășurării exercițiilor. Oficialii Armatei dau asigurări că toate aceste activități nu vor afecta terenurile agricole, culturile agricole sau bunurile din zonă, fiind respectate inclusiv normele de protecție a mediului.
Fotografie cu rol ilustrativ