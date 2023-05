Bancul zilei

Administratorul de rețea pleacă in sfârșit in concediu.

După nici o săptămana e sunat de șeful sau :

– George, mă scuzi că te deranjez din concediu, dar am nevoie urgent de ceva de la tine !

– Ce ?

– Parola de la calculatorul tău !

– Duceți-vă naibii că m-am săturat de voi ! Cu litere mici și fără spații între cuvinte !

