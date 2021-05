Tratamente recomandate la vița-de-vie în această perioadă

Această perioadă a primăverii este decisivă pentru cultura de viță-de-vie, în această perioadă fiind necesare tratamente care asigură dezvoltarea armonioasă și fără probleme a plantei, precum și un rod bogat în toamnă. Sergiu Tutovan, doctor în științe agricole dezvăluie ce tratament este indicat pentru vița-de-vie în această perioadă. Specialistul recomandă să se realizeze în primul rând un tratament contra făinării cu fungicide din grupa strobilurinelor. ”Cred că în săptămâna viitoare lăstarii vor avea 3-4 cm, prin urmare ar fi necesar de făcut un tratament contra făinării, care se dezvoltă în muguri pe timp de iarnă și care poate ataca toate organele plantei. Recomand tuturor să utilizeze acum fungicide din grupa strobilurinelor, acestea au și un spectru larg de combatere a ciupercilor, nu doar contra făinării. De fapt, se recomandă ca tratamentele cu strobilurine să se facă preventiv, atât pentru a menţine plantele într-o stare de sănătate continuă, cât şi pentru a preveni dezvoltarea eventualilor agenţi patogeni. Preparate sistemice nu are rost să se folosească în această etapă de dezvoltare, noaptea e răcoare, triazolii nu prea sunt eficienți la temperaturi mai joase de 15 grade, prin urmare anume strobilurine sunt indicate acum”, a explicat Sergiu Tutovan, potrivit Agrointeligența. Tratamentul cu strobilurine poate fi aplicat imediat după ce lăstarii de viță-de-vie au atins 5 cm. ”Nu prea am văzut lăstari atât de mari, dar cineva mi-a spus, zilele trecute, că un anumit soi de viță-de-vie este deja cu lăstarii mari, în rest sunt destul de mici, până la 2 cm, din acest motiv și consider că săptămâna viitoare va fi perioada ideală pentru aplicarea tratamentului”, a menționat specialistul în științe agricole.

