Tăierile de primăvară la prun – lucrarea care asigură o recoltă bogată

Primăvara reprezintă momentul ideal pentru efectuarea tăierilor la prun, o lucrare esențială pentru menținerea sănătății pomilor și pentru obținerea unor producții constante și de calitate. Specialiștii în pomicultură recomandă ca aceste intervenții să fie realizate înainte de pornirea puternică în vegetație, atunci când temperaturile devin pozitive și riscul de îngheț sever scade.

Tăierile de primăvară au rolul de a corecta forma coroanei, de a elimina ramurile uscate, bolnave sau rupte și de a stimula formarea de noi ramuri roditoare. Prin această lucrare se îmbunătățește pătrunderea luminii și circulația aerului în interiorul coroanei, factori care contribuie la dezvoltarea armonioasă a pomului și la reducerea riscului apariției bolilor.

În cazul prunului, pomicultorii urmăresc menținerea unei coroane echilibrate și aerisite. Ramurile care se intersectează sau cresc spre interiorul coroanei trebuie îndepărtate, iar lăstarii prea viguroși se scurtează pentru a echilibra creșterea vegetativă cu rodirea. De asemenea, este importantă îndepărtarea drajonilor care apar la baza pomului, deoarece aceștia consumă resursele necesare dezvoltării coroanei.

O atenție deosebită trebuie acordată uneltelor folosite. Foarfecile și fierăstraiele trebuie să fie bine ascuțite și dezinfectate pentru a preveni transmiterea bolilor de la un pom la altul. Rănile mai mari rezultate în urma tăierilor pot fi protejate cu mastic sau cu produse speciale pentru cicatrizare.

Specialiștii subliniază că tăierile corect realizate contribuie nu doar la creșterea producției, ci și la prelungirea duratei de viață a pomilor. În plus, pomii bine întreținuți sunt mai rezistenți la boli și dăunători.

În livezile din România, prunul rămâne una dintre cele mai importante specii pomicole, fiind apreciat atât pentru consumul în stare proaspătă, cât și pentru procesare. De aceea, lucrările de întreținere din această perioadă sunt esențiale pentru a asigura o recoltă bogată în sezonul următor.

M. S.