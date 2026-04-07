Stropiri la cireşi

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Monilinia spp. (monilioze), Coccomyces hiemalis (antracnoză frunzelor de cireș) și dăunători: Omizi defoliatoare.

Monilinia spp. (monilioze) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarța ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care ramân prinse în pom tot anul. Vărfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișîn, fiind însotită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la altă.

Coccomyces hiemalis (antracnoză frunzelor de cireș) – ciupercă se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu în ramurile tinere atacate și iernează în frunzele căzute. Pe frunze se constată pete mici circulare, de culoare purpurie – rosiatică pe față superioară și – albicioasă pe cea inferioară. Frunzele intens atacate cad de timpuriu. Că urmare a acestei defolieri timpurii, mugurii de rod diferentiază incomplet și în primăvară următoare deși înfloresc abundent, leagă fructe foarte slab. În anii favorabili bolii sunt atacate și fructele a căror pedunculi se usucă și ele nu se mai dezvoltă normal.

Omizi defoliatoare (Operophtera brumată) – are o singură generație pe an. Iernează în stadiul de ouă, depuse la baza mugurilor, izolat sau în grupuri mici (2-3 ouă). Înainte de înmugurirea pomilor apar larvele care la început se hrănesc cu muguri, distrugându-i, după apariția frunzelor trec pe acestea devorându-le în întrgime. Uneori larvele atacă și fructele trecând de la fruct la fruct, de la ramură la ramură sau chiar de la pom la pom. În cazul atacurilor puternice, pomii desfrunziți au o dezvoltare înceata, iar fructele ramân mici și nu reușesc să se coacă.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de cireș și vișin cu:

Javise 50 WG ( Top sen extra ) – 0,5 kg/ha sau

Luna Experience 400 SC – 0,5 l/ha sau

Signum (Syrex star) –0,05% ( 0,5 kg/ha ) sau

Score 250 EC – 0,2 l/ha.

Tratamentul se va complexă cu un insecticid pentru combaterea dăunătorilor:

Agree 50 WG – 1 kg/ha sau Karate zeon – 0,015%. sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: Tăierea și distrugerea lăstarilor și a ramurilor afectate.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: faza fenologica – când 10-15% din flori și-au scuturat petalele.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

