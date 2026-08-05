Păduchele din San Jose în livezi. Metode de combatere

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Quadraspidiotus perniciosus, Gen. II (Păduchele din San Jose), Boli de depozit (Gloesporium spp, Penicillium, Alternaria, Botrytis, Monilinia).

Quadraspidiotus perniciosus, Gen. II (păduchele din San-Jose) – în condițiile țării noastre prezintă frecvent 2 generații.

Iernează în stadiul de larvă de vârsta a I-a, sub scut, pe scoarța pomilor.

Primăvara, după o perioadă de hrănire, larvele năpârlesc și trec în larve secundare, diferențiindu-se în femele și masculi. Până se transformă în adulți, larvele suferă mai multe năpârliri. După apariția adulților are loc împerecherea, după 3-4 săptămâni de la împerechere, femelele încep depunerea larvelor, eșalonat de-a lungul unei perioade de 40-45 zile. La apariție larvele sunt foarte mobile, această mobilitate fiind de scurtă durată, de la câteva ore, până la maxim o zi. În aceastaă fază, larvele pot fi luate de vânt sau de păsări și transportate la distanțe mari, unde pot infesta și alte plantații. După fixare, larvele își introduc rostrul în țesuturi și încep să se hrănească cu seva plantelor, În urma hrănirii, larvele încep săși confecționeze un scut mătăsos, impregnat cu ceară, care le apară de înghet, secetă, ploi și prădători. Scutul este subțire și poros 3 săptămâni, (poate fi pătruns de insecticide) cât durează stadiul de larvă primară. După prima năpârlire larvele trec în larve secundare, îți pierd picioarele, iar scutul devine mai dens și impermeabil. După aproximativ 3 săptămâni de hrănire larvele secundare ajung la completa dezvoltare, năpârlesc și se diferențiază în cele două sexe.

Este o specie polifagă, atacă peste 200 de specii de arbori, arbuști, diferite specii silvice și ornamentale. Dintre speciile pomicole cele mai preferate sunt semințoasele, urmate de sâmburoase. Dintre speciile silvice și ornamentale atacă teiul, plopul, ulmul, salcia, păducelul, lemnul câinesc, trandafir, etc. A fost găsit și pe zmeur, căpșun și fragi. Pe scoarța tulpinilor și a ramurilor, precum și pe frunze, se constată carapace circulare și ovale, de culoare brună-cenușie, cu un Ф de 1-2 mm. Pe tulpini, ramuri și fructe se găsesc puncte roșietice, în porțiunile în care s-au făcut înțepături de hrană de către păduchi. Pomii atacați au frunzele îngălbenite, dezvoltarea întârziată. Treptat aceștia se usucă, începând de la vârf spre bază. Pomii , maturi pot fi distruși în 7-8 ani, iar cei tineri, din pepiniere, plantații noi, pot pieri în 2-3 ani.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitareT1,T2 la speciile de pomi fructiferi și arbuști pe parcelele unde au apărut larvele mobile și pentru bolile de depozit la speciile măr, păr, gutui cu:

1. MOSPILAN 20 SG – 0,375 – 0,450 kg/ha + BELLIS – 0,8 kg/ha sau

2. JUVINAL 10 EC – 0,05% + BLOSSOM PROTECT – 1,5 kg/ha sau

3. DECIS 25 WG – 0,030 – 0,045 kg/ha + BELLIS – 0,8 kg/ha sau

4. DELTAGRI – 0,3 – 0,45 l/ha + LUNA EXPERIENCE – 0,75 l/ha sau

5. POLECI – 0,05 – 0,075% + BELLIS – 0,8 kg/ha sau

6. PROXIMO – 40-50 ml/hl (maxim 0,5 l/ha) + VACCIPLANT 1-2 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere:

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor; ordinul nr. 185/10.05.2023 privind aprobarea Codului de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecție a plantelor și al apicultorului.

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017

privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

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